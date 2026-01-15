Naši Portali
BEZ SUSTEZANJA

Crnogorska legenda otkrila gdje je najveći problem Reala: 'Fali im Luka Modrić'

Dusan Milenkovic
Autor
Patrik Mršnik
15.01.2026.
u 11:28

Bivši igrač i direktor Real Madrida, Predrag Mijatović, analizirao je šokantno ispadanje 'kraljevskog kluba' iz kupa. Crnogorska legenda istaknula je da momčadi nedostaje pravi vođa koji bi preuzeo odgovornost u teškim trenucima

Predrag Mijatović, legendarni crnogorski nogometaš koji je već ranije precizno detektirao probleme u Real Madridu, u emisiji 'El Larguero' analizirao je poraz koji je 'kraljevskom klubu' donio ispadanje iz kupa u Albaceteu. Bivši igrač, koji je za Real igrao od 1996. do 1999. godine, te sportski direktor od 2006. do 2009., bez oklijevanja je ukazao na ono što smatra najvećom boljkom trenutne momčadi, a to je nedostatak autentičnog vođe u svlačionici koji će preuzeti odgovornost i reći što se mora reći u lošim trenucima. "Istina je da ovo što se dogodilo u posljednja tri dana u Real Madridu zvuči prilično ozbiljno", rekao je voditelju Manu Carreñu.

Na pitanje vidi li u trenutnoj svlačionici snagu za preokret situacije, Mijatović je dao zabrinjavajući odgovor. "Da, dobro... Bio bih mirniji da momčad ima, na primjer, jednog Modrića, Kroosa, Sergija Ramosa ili jednostavno vođu. Jednu staru gardu koja u određenom trenutku može okupiti ove mlade dečke i reći im: 'Dobro, momci, smirite se, što se ovdje događa?'", podijelio je svoje mišljenje za radio postaju SER. Inzistirao je na poruci da je ovo momčad koja nema konkretnog lidera, nekoga tko će lupiti šakom o stol i reći: "Gledajte, to mora biti ovako".

Srpski mediji se raspisali o događajima tijekom intoniranja hrvatske himne u Beogradu: "Hrvati u šoku"

Priznao je da ga takva situacija brine jer je upravo nedostatak liderske figure primijetio u svim utakmicama u kojima je Real podbacio. "U svim utakmicama u kojima Madrid nije ostavio dobar dojam, meni je nedostajala ta figura. To je ono što nisam vidio i to je ono što se mora popraviti pod svaku cijenu, jer ako se ne popravi, možemo imati puno problema", upozorio je Mijatović, koji je priznao da je iskreno "zabrinut" za budućnost kluba.

Kao jedan od razloga poraza od Albacetea naveo je i opuštenost koja je skupo koštala Real Madrid. "Dođu ovakve utakmice gdje, eto, izgubite važan susret (Superkup) protiv vječnog rivala, dođe do promjene trenera... i igrači pomisle: 'U redu, igramo protiv momčadi koja je slabija od nas. To ćemo riješiti lijevom rukom. Nema problema'. I onda vam se dogodi ovako nešto. I što sad? E sad ste zabrinuti", slikovito je opisao mentalitet igrača koji je doveo do katastrofe.

Mijatović nije oklijevao ponovno svu odgovornost prebaciti na leđa igrača, smatrajući da problem nije u treneru. "Već sam to rekao. Možda problem nije u treneru, možda je problem u igračima. Jedine osobe koje sada mogu popraviti ovu situaciju nisu ni predsjednik ni trener, to su igrači. To se ne može riješiti na drugi način. Nema drugog načina", bio je kategoričan u svojoj izjavi za španjolsku MARCU.

Za kraj, ponudio je analizu koja razotkriva manjak pravog pristupa. "Koju god analizu napravite, igrali ste protiv puno slabije momčadi, tako da možete imati trideset loših minuta. Možete se naći u situaciji u kojoj niste dobro reagirali, gdje možete izgubiti koncentraciju, ali ispasti iz natjecanja... To pokazuje da nedostaje stava, da vlada mirnoća zone komfora jer 'mi smo najbolji, već ćemo to popraviti jer ima vremena'. Ali u nogometu nekad imaš vremena, a nekad ti se dogodi upravo ovo", zaključio je Mijatović.
