'EKSPLODIRAO JE'

Bijesni Luka Modrić izazvao potres u Milanu! Trener ostao šokiran, a svlačionica je zanijemila

Serie A - AC Milan v Pisa SC
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.10.2025.
u 10:00

Prema riječima streamera Enerixa, Modrićev govor bio je 'rijedak i snažan podsjetnik da u svlačionici još postoje igrači kojima je stalo'.

Hrvatski reprezentativni kapetan Luka Modrić izazvao je pravu buru u svlačionici Milana nakon razočaravajućeg remija protiv Pise na San Siru. Prema insajderskim vijestima talijanskih medija i navodima popularnog navijača Milana i Twitch streamera Enerixa, hrvatski maestro je izgubio strpljenje i održao govor koji je ostavio cijelu svlačionicu, pa i trenera Massimiliana Allegrija, bez teksta. 

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, Modrić je u svlačionici prema navodima Enerixa, potpuno 'eksplodirao', te održao emotivan i oštar govor prema svojim suigračima. Modrićeva reakcija u ovakvom trenutku jasno pokazuje da mu nije svejedno i da je spreman preuzeti odgovornost u svlačionici rossonera.

Prema riječima streamera Enerixa, Modrićev govor bio je 'rijedak i snažan podsjetnik da u svlačionici još postoje igrači kojima je stalo'. Navijači su naravno oduševljeni, hrvatska legenda pokazuje da ima i dalje ono nešto što ga čini posebnim. Talijanski portali dodaju kako je Allegri bio zatečen govorom koji je rasplamsao duhove unutar ekipe, ali i pokazao tko je pravi vođa u svlačionici.

Ako je Milan tražio više od vrhunskog veznjaka, sada su dobili i pravog lidera, čovjeka koji im je nedostajao godinama kada su tavorili u prosječnosti Serie A. 

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

NE
Nemanadimak
10:25 28.10.2025.

Bravo Luka! Moras ih uzdrmati i usmjeriti. Gledao sam tekmu i bilo je tuzno za gledati kako su se mucili igraci. Luka im je upucivao izvanredne lopte ali nakon toga nisu znali sto sa njima i mislim kako im treba dobar golgeter i netko sa kime bi luka mogao suradjivati u vezi. Leao kao da vise ne vjeruje u Milan i ne igra sa dovoljnim zalaganjem.

