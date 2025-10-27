Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
JEDAN OD 26

Još jedno u nizu ogromnih priznanja za hrvatskog 'Maestra': Modrić u izboru za momčad godine

Serie A - AC Milan v Bologna
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
27.10.2025.
u 16:40

Najboljih 11 igrača svijeta u izboru FIFPRO-a bit će objavljeno 3. studenog

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić jedan je od 26 kandidata za ulazak u najbolju momčad svijeta za ovu godinu, objavilo je u ponedjeljak udruženje profesionalnih nogometaša FIFPRO.

Modrić, 40-godišnji vezni igrač Milana, našao se na popisu nakon glasovanja 26.000 profesionalnih nogometaša iz 68 zemalja.

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva

Oni su u obzir uzimali izvedbu igrača koji su odigrali najmanje 30 utakmica od srpnja 2024. do kolovoza 2025.

Najboljih 11 igrača svijeta u izboru FIFPRO-a bit će objavljeno 3. studenog.

Modriću u veznom redu konkuriraju Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin de Bruyne (Manchester City/Napoli), Joao Neves (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Federico Valverde (Real Madrid) i Vitinha (PSG).

VEZANI ČLANCI: 

Hrvatski nogometaš, koji je do ovog ljeta igrao za Real Madrid, šest puta je dosad bio izabran u FIFPRO XI. Među najboljom jedanaestoricom našao se od 2015. do 2019. te 2023. godine.

Kandidati za najbolju momčad svijeta u 2025. u izboru FIFPRO-a:

Vratari:

Alisson Becker (Liverpool, Brazil)
Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgija)
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City, Italija)

Braniči:

Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Real Madrid, Engleska)
Pau Cubarsi (Barcelona, Španjolska)
Virgil van Dijk (Liverpool, Nizozemska)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Maroko)
Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brazil)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)
William Saliba (Arsenal, Francuska)

Vezni:

Luka Modrić (Milan, Hrvatska)

Kevin De Bruyne (Manchester City / Napoli, Belgija)
Jude Bellingham (Real Madrid, Engleska)
Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)
Cole Palmer (Chelsea, Engleska)
Pedri (Barcelona, Španjolska)
Federico Valverde (Real Madrid, Urugvaj)
Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Napadači:

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain, Francuska)
Erling Haaland (Manchester City, Norveška)
Kylian Mbappe (Real Madrid, Francuska)
Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
Raphinha (Barcelona, Brazil)
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)
Mohamed Salah (Liverpool, Egipat)
Lamine Yamal (Barcelona, Španjolska)

Ključne riječi
kandidat momčad godine Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
UK
ukrajina
17:41 27.10.2025.

Bellingham ? Pa taj ni ne zna šta igra !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja