BiH ovaj puta bez iznenađenja, Francuzi su bili prejaki

U susretu 4. kola skupine B EuroBasketa košarkaša u Koelnu Francuska je tek u završnici "slomila" otpor Bosne i Hercegovine za 81-68 (19-19, 25-15, 8-16, 29-18) pobjedu.

U međusobni ogled Francuska i BiH su ušle s omjerom pobjeda i poraza 2-1 pa je uspjeh objema reprezentacijama osiguravao plasman u osminu finala. I dok su olimpijski doprvaci slovili kao favoriti i prije početka natjcanja, reprezentacija BiH je nadmašila očekivanja već i pobjedom protiv europskog prvaka Slovenije u 3. kolu.

Sve do 4:20 minuta prije kraja bilo je sa jedan razlike za Francusku (64-63), no uslijedila je 17-4 serija Francuza za na kraju uvjerljivu pobjedu.

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS Basketball - EuroBasket Championship - Group B - Bosnia and Herzegovina v France - Cologne Arena, Cologne, Germany - September 6, 2022 France's Guerschon Yabusele in action with Bosnia and Herzegovina's Kenan Kamenjas REUTERS/Thilo Schmuelgen Photo: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Guerschon Yabusele ubacio je 15 poena za Francusku, po 14 su dodali Evan Fournier i Thomas Heurtel, dok su Jusuf Nurkić, Dćanan Musa i Miralem Halilović postigli po 14 koševa za BiH.

Francuska je sada na omjeru 3-1, a BiH na 2-2. U skupini su još Njemačka sa 3-0, Slovenija sa 2-1 te Litva i Mađarska sa po 0-3.