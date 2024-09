Bez najboljih igrača Hrvatska nema što tražiti u Davis Cupu. Puno je pitanja zašto ne igraju najbolji

Muška teniska reprezentacija Hrvatske ekspresno se vratila u svjetsku skupinu Davis Cupa, nakon što je u veljači ove godine ispala iz je porazom od Belgije. Povratak ej osiguran pobjedom nad slabašnom Litvom (4:0). Borna Gojo, Duje Ajduković i Matej Dodig ostvarili su tri pojedinačne pobjede, a bod nam ej donio i par Pavić-Poljičak. Nove sezona Svjetske skupine počinje u veljači, a tko će nam, biti prvi suparnik saznat ćemo na finalnom dijelu završnog turnira ove godine koji će se igrati u Malagi. U Malagi će igrati branitelji naslova pobjednika, tenisači Italije, Argentina, Španjolska, Australija, SAD, Njemačka, Kanada i Nizozemska.

Do veljače ima i nema puno vremena. No, Hrvatska bi do tog vremena morala imati na raspolaganju najjaču reprezentaciju. Puno je igrača nedostajalo protiv Belgije, ali i sada protiv Litve. Izborniku Zovku u veljači bi se na raspolaganje trebali staviti Marin Čilić, Borna Ćorić, Dino Prižmić i Nikola Mektić. To bi onda bila reprezentacija koja se može suprotstaviti i onima najjačima. Trenutno na svjetskoj rang ljestvici Hrvatska ima samo jednog igrača među top 100 – Bornu Ćorića. On je trenutno 99. igrač svjetske rang ljestvice. Kada smo osvajali Davis Cup, prvi put 2005. godine, Ivan Ljubičić bio je deveti, a Marijo Ančić 22. igrač svjetske rang ljestvice. Kada smo drugi put osvojili Davis Cup, 2018. godine, Marin Čilić bio je sedmi, a Borna Ćorić 12. igrač svjetske rang ljestvice. Pa čak i kad smo igrali dva finala, 2016. i 2021. godine imali smo po dvojicu igrača u top 50 svjetske ATP rejting ljestvice.

Puno je bilo pitanja zašto najbolji ne igraju, koji su pravi razlozi kad istovremenu stižu priče kako nisu ozlijeđeni. Neki su čak igrali i turnire za vrijeme Davis Cupa. Neki treneri morali su napustiti reprezentaciju da bi neki igrali došli igrati. Nije tajna, riječ je o slučaju Igora Šarića koji je u posljednjih deset godina bio član stožera. No, skupo ga je koštao sukob s Nikolom Mektićem u domaćoj ligi. Koncem svibnja, HTK Zagreb i TK Ponikve zaratili su nakon što je klub sa zapada hrvatske metropole odbio igrati susret 3. kola Premijer lige zato što je jedan od članova HTK Zagreb zakasnio točno jednu minutu. Ispostavilo se da to je bio Nikola Mektić, dvostruki Grand Slam pobjednik te osvajač Davis Cupa i olimpijskog zlata. Međutim, to nije bilo važno za momčad Ponikvi predvođenu Šarićem, koji su se pozvali na jasna pravila natjecanja. Priča se da je Mektić inzistirao da se makne Šarić i onda on dolazi igrati za reprezentaciju., Šarića su maknuli, ali svejedno Mektić nije došao, i njega je stigla ozljeda...