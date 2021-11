Suze slavnog tenisača: U nesnosnim bolovima morao predati meč

U češkom dvoboju 3. kola u skupini Teotihuacan na WTA Finalu u meksičkoj Guadalajari Karolina Pliškova je velikim preokretom stigla do pobjede nad Barborom Krejčikovom svladavši ju sa 0-6, 6-4, 6-4 nakon dva sata i sedam minuta igre.

Krejčikova je projurila prvim setom i povela 4-2 u drugom te stigla do 'break-lopte' za vodstvo 5-2. No, kad je to izvukla, Pliškova se potpuno vratila u meč, nanizala četiri gema za osvajanje drugog seta i nastavila se boriti.

U setu odluke je Pliškova spasila jednu priliku za 'break' u petom te još dvije u devetom gemu, a onda je treću meč-loptu pretvorila u pobjedu koja joj može donijeti plasman u polufinale, dok se aktualna pobjednica Roland Garrosa s tri poraza oprostila od nastupa u pojedinačnoj konkurenciji na WTA Finalu, ali ostaje u igri za naslov u konkurenciji parova sa Katerinom Siniakovom.

Pliškova će u polufinale uspije li Estonka Anett Kontaveit neporažena završiti natjecanje u u skupini. No, pobijedi li Garbine Muguruza u dvoboju koji je na rasporedu u noćnom dijelu programa, onda će najbolja španjolska i estonska tenisačica izboriti mjesto u polufinalu iz skupine Teotihuacan.

Matteo Berrettini, jedini domaći predstavnik na ATP Finalu u Torinu, bio je prisiljen zbog ozljede predati meč 1. kola "Crvene" skupine Alexanderu Zverevu početkom drugog seta, pri vodstvu njemačkog tenisača 7-6 (7), 1-0.

Berrettini je u prvom setu propustio dvije set-lopte u 12. gemu na servis Zvereva, a imao je i prednost 4-2 u 'tie-breaku'. No, Nijemac je svoju treću set-loptu pretvorio u kapitalnu prednost.

U drugom setu je Zverev lakoćom zadržao servis u prvom gemu, da bi u drugom Berrettini u jednoj izmjeni osjetio bol u lijevom dijelu prsnog koša te odmah signalizirao sutkinji da pozove fizioterapeuta. Bolan izraz lica i suze u očima dale su naslutiti da Berrettini neće moći nastaviti dvoboj.

Nakon ukazane pomoći je pokušao igrati, ali je ubrzo shvatio da to nema smisla te je predao meč.

U prvom dvoboju nedjeljnog programa Rus Danil Medvjedev pobijedio je Poljaka Huberta Hurkacza sa 6-7 (5), 6-3, 6-4 u dvoboju u kojem nije bio suočen ni s jednom 'break-loptom'.

U utorak će Medvjedev igrati protiv Zvereva, a Hurkaczev suparnik će najvjerojatnije biti drugi Talijan, 20-godišnji Jannik Sinner, koji se u Torinu nalazi u statusu prve pričuve.