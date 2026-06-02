Prve reakcije vatrenih nakon poraza: 'Bila je to teška utakmica, moramo izvući pouke iz ovoga'

Nogometne reprezentacije Hrvatske i Belgije su tijekom priprema za skorašnje Svjetsko prvenstvo odigrale na Rujevici prijateljsku utakmicu, a gosti su slavili s 2-0 (1-0).

Po jedan pogodak u svakom je poluvremenu postigla Belgija za pobjedu u Rijeci. U 38. minuti je prvi gol na ogledu postigao Youri Tielemans, dok je sve zaključeno kada je u 96. Romelu Lukaku bio strijelac za konačnih 2-0.

- Bila je ovo teška utakmica. Belgija je odlična reprezentacija. Kontrolirali smo veći dio utakmice. Kad su zabili prvi gol, povukli su se u niski blok i nisu baš stvarali šanse. Čekali su priliku da izađu u kontru. Kasnije su zabili za 0:2.

Ovo je prijateljska utakmica, a na nama je da se uigramo do Svjetskog prvenstva. Moramo izvući pouke iz ovoga i ići dalje. Imali smo deset izmjena, izbornik je dao svima šansu i to je lijepo - rekao je hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić u mix zoni.

- Mislim da nismo zaslužili pobijediti danas. Svakako, ovo je dobra uvertira za dalje, što i kako. Belgija je jako kvalitetan protivnik s puno kvalitetnih pojedinaca, što su i pokazali. Na kraju nismo zadovoljni rezultatom, ali bilo je dosta dobrih stvari, ali i onih koje moramo popraviti. Bolje da utakmice gubimo sada nego na SP-u - rekao je Petar Sučić za Novu TV i nastavio:

- Bilo je i dobrih stvari, ali i onih na kojima moramo raditi. Igramo u novoj formaciji i ovo je bila dobra utakmica da analiziramo što i kako bolje. Kako u defanzivnoj, tako i u ofenzivnoj fazi. Bila je izjednačena utakmica koju su detalji prelomili na njihovu stranu.

- Nažalost, poraz, ali mislim da nema vremena za tugu. Ipak se radi o prijateljskoj utakmici. Idemo izvući pozitivne i loše stvari, analizirati i pokušati popraviti sve što je bilo loše. Ne znam što bih rekao, to je igrač svjetske klase kojeg je teško čuvati 1 na 1. Zabili su sretan pogodak iz odbijanca, koji mi nismo uspjeli dobro očistiti. Možda su zabili i iz prve prilike, ne sjećam se više - izjavio je Baturina za Novu TV.