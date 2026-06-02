Ovako će Hrvatska danas igrati u važnoj provjeri protiv Belgije uoči svjetskog prvenstva

Posljednji testovi pred velika natjecanja često nose epitet "prijateljskih", no ogled Hrvatske i Belgije na riječkoj Rujevici bit će sve samo ne to. Ovaj je susret generalna proba za ono što našu reprezentaciju čeka 17. lipnja u Teksasu – okršaj s Engleskom na otvaranju Svjetskog prvenstva. Upravo će dvoboj s crvenim vragovima poslužiti kao poligon za isprobavanje nove taktičke zamisli koja bi trebala biti glavno oružje vatrenih u Sjevernoj Americi. Riječ je o sustavu s tri braniča u posljednjoj liniji, formaciji koja zahtijeva besprijekornu disciplinu i uigranost, a koju Dalić vidi kao idealno rješenje za neutraliziranje napadačke moći jednih od glavnih favorita turnira.

Dalić je uoči okupljanja u Rijeci bio jasan, fokus priprema i samog prvenstva bit će na fazi obrane.

– Tu smo najjači. Tražit ćemo da svaki igrač igra obranu do iznemoglosti. Ovo je turnir i sigurno nećemo umirati u ljepoti – poručio je izbornik, dajući do znanja kako će pragmatizam i rezultat biti ispred dojma. Ta filozofija bit će testirana upravo protiv Belgije, a očekuje se da će Hrvatska zaigrati u formaciji 3-4-2-1.

Širina u obrani

U takvom sustavu, obrambeni trojac mogli bi činiti Josip Šutalo, Luka Vušković te Joško Gvardiol kao lijevi stoper. Za tog desnog stopera još je u igri i Martin Erlić, odnosno Marin Pongračić. Opcija na bekovima su Josip Stanišić i neumorni Ivan Perišić, čija će uloga biti ključna u tranziciji iz obrane u napad. Srce veznog reda i dalje pripada kapetanu Luki Modriću, koji se približava nevjerojatnoj brojci od 200 nastupa za reprezentaciju, a uz njega bi mogao ordinirati energični Mario Pašalić ili Petar Sučić. Naravno, opcija je i Mateo Kovačić. U napadu se očekuje da će iza centralnog napadača Ante Budimira djelovati Andrej Kramarić i Martin Baturina, dvojac koji bi i na SP-u mogao biti zadužen za kreaciju i probijanje suparničke obrane. S obzirom na probleme s ozljedama koje su mučile neke naše ključne igrače, samo je pitanje za koju će se taktičku opciju, odnosno, intenzitet igre odlučiti Dalić. To znači da bi opterećenje mogao ravnomjerno rasporediti po razdobljima utakmice. U takvi bi okolnostima Kovačić i Modrić mogli dobiti po poluvrijeme.

Vatreni nisu izgubili dvije utakmice zaredom još od listopada 2023. godine (Wales 1:2 i Turska 0:1), što svjedoči o mentalnoj snazi momčadi. Sada ih čeka protivnik koji je također u impresivnom nizu. Belgija, pod vodstvom novog izbornika Rudija Garcije, ne zna za poraz u posljednjih jedanaest utakmica, tijekom kojih su postigli čak 38 pogodaka. Nema sumnje, bit će pravi test za novu hrvatsku obrambenu shemu.

Dok Hrvatska brusi taktičke detalje, Belgija se suočava s vlastitim problemima, ponajprije onima vezanima za zdravstveno stanje ključnih igrača. Najveći upitnik stoji iznad imena Romelua Lukakua, napadača koji je zbog ozljede mišića propustio veći dio klupske sezone i nije zaigrao još od ožujka. Njegov izostanak, koji je gotovo siguran, otvara vrata mladom i nedokazanom Matiasu Fernandez-Pardu.

Ostaju bez vremena

Iako i dalje imaju ogromnu individualnu kvalitetu u liku Kevina De Bruynea, Axela Witsela i Thibauta Courtoisa, izostanak pravog centarfora mogao bi im biti ozbiljan hendikep. Rudi Garcia stabilizirao je momčad nakon razočaravajućeg ispadanja u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u Kataru, no dojam je da ova generacija polako ostaje bez vremena za ispunjenje ogromnih očekivanja.

Sraz na Rujevici stoga će biti dvoboj dviju različitih, ali podjednako uspješnih nogometnih filozofija. S jedne je strane hrvatska momčad, građena na temelju kolektivne snage, taktičke zrelosti i nevjerojatne sposobnosti kontroliranja ritma utakmice putem posjeda lopte. S druge je strane Belgija, čija se igra oslanja na individualnu genijalnost i eksplozivnost igrača poput De Bruynea i Jérémyja Dokua, koji jednim potezom mogu riješiti utakmicu. Za Dalića, ovaj susret nije samo provjera formacije, već i prilika da vidi kako će se mlađi igrači, poput Vuškovića, nositi s pritiskom i kvalitetom protivnika svjetske klase. Bit će to sjajna prilika za uigravanje linija i ispravljanje nedostataka prije puta u Ameriku.