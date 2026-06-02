FOTO Sramotne poruke Torcide na Rujevici: Srednji prst HNS-u, vrijeđanje Kustića...

Hrvatska nogometna reprezentacija u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo 2026. godine na Rujevici igra prijateljsku utakmicu protiv Belgije. Dok većina hrvatskih navijačkih skupina utakmicu prati zajedno, pripadnici Torcide smješteni su na odvojenom dijelu tribine.

Ispod njihova sektora postavljen je transparent s porukom upućenom Hrvatskom nogometnom savezu, na kojem je prikazan simbol srednjeg prsta. Ovakvi transparenti već su se pojavljivali na ranijim utakmicama reprezentacije.

Torcida je u 19. minuti podigla još jedan transparent upućen protiv predsjednika HNS-a Marijana Kustića te ga usporedila s Vedranom Pavlekom.

Podsjećamo, Hrvatska još u nedjelju igra utakmicu sa Slovenijom i to će joj biti posljednja priprema prije otvaranja SP-a s Engleskom.