Bayern se predao: 'Čestitam Leverkusenu!' Nakon više od desetljeća pao je bavarski gorostas

Bayern je prošle sezone u dramatičnoj završnici Bundeslige s tek jednim bodom prednosti iščupao naslov prvaka Njemačke. U posljednjem su kolu s 2:1 pobijedili Koln, dok je njihov vječni rival Borussija Dortmund odigrala zapravo poražavajući remi s Mainzom (2:2). Ipak, ove godine ne čini se da ima izgleda za time. Bavarski velikan je žrtva naleta Bayer Leverkusena vođenog strateškim genijem Xabija Alonsa.

Da stvar bude gora, sudbina im je gotovo zapečaćena ove subote kada su poraženi u "Der Klassikeru" protiv Borussije. Momčad iz Dortmunda je na gostovanju došla do pobjede rezultatom 2:0. Karim Adeyemi je već u desetoj minuti zabio za vodstvo. Sven Ulreich je dao sve od sebe da spasi mrežu i kupi vrijeme Harryju Kaneu i Ericu Dieru da spase stvar, no oni su promašivali zicere. Vratar je to uspješno činio sve do 83. minute kada je Julian Ryerson postavio konačan rezultat.

Borussija je ovime ostala na četvrtom mjestu s tri boda prednosti pred Leipzigom i istim tolikom zaostatkom za Stuttgartom. Bayern ima četiri boda prednosti pred Stuttgartom i čak 13 bodova zaostatka za Leverkusenom. Prema svemu sudeći, doima se kao da su se navijači, ali i članovi kluba pomirili s gubljenjem naslova prvaka nakon više od desetljeća monopola nad prestižnim trofejem.

"Čestitam Bayer Leverkusenu", rekao je trener Bayerna, Thomas Tuchel, koji bi klub trebao napustiti po završetku aktualne sezone. Novinari SkySporta upitali su ga je li utrka za naslov prvaka Njemačke završena. "Naravno. Vrlo je jasno da će Xabi Alonso osvojiti prvi naslov u Bundesligi. Nakon današnje utakmice nema se puno toga reći", kazao je Tuchel. Istog je stava i zvijezda momčadi Thomas Muller. "Nisam profesor matematike i nisam računao, ali iskreno to se čini nemogućim", rekao je slavni nogometaš.

Velik je ovo šok za Bavarce koji su već navikli osvajati ovaj naslov. Porazom do Borussije i besprijekornim nizom Leverkusena, koji je čitave sezone ostao neporažen, prisiljeni su dići ruke od njemačkog naslova. U Njemačkom kupu ih je porazila još jedna ovosezonska senzacija, trećeligaš Saarbrücken (2:1). Preostaje im natjecati se u Ligi prvaka. Nakon što su svladali Lazio (uk. 3:1), u četvrtfinalu ih čeka Arsenal. U koliko ne osvoje Ligu prvaka bit će to prva sezona od 2011/12. da se bavarski velikan nije kući odnio niti jedan pokal.

