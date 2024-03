Talijanska zvijezda ponovo optužena zbog klađenja. Prva kazna nije ni istekla, a već bi mogao dobiti drugu

Engleski nogometni savez (FA) pokrenuo je disciplinski postupak protiv veznjaka Newcastle Uniteda Talijana Sandra Tonalija (23) zbog navodnih kršenja pravila klađenja nakon njegovog prelaska u Premier ligu, objavio je FA. Podsjetimo, talijanski veznjak već služi 10-mjesečnu zabranu nastupa nakon što ga je Talijanski nogometni savez (FIGC) prošlog listopada kaznio zbog kršenja pravila klađenja počinjenih dok je igrao za Milan.

Tonali je priznao kako je prekršio pravila kockanja u svojoj domovini kladeći se od 2020. do 2023. na ilegalnim platformama, a njegova suspenzija traje do 27. kolovoza. Međutim, sada je postupak protiv njega pokrenuo i FA nakon što je čak 50 puta prekršio pravila, kladeći se na nogometne utakmice između 12. kolovoza i 12. listopada 2023. Veznjak Newcastle Uniteda ima rok do 5. travnja 2024. kako bi odgovorio na optužbe," navodi FA na svojim stranicama.

Tonali je u srpnju prošle godine preselio iz Milana u Newcastle United za 70 milijuna eura, što ga čini najskupljim talijanskim igračem u povijesti. Za Newcastle je debitirao 12. kolovoza, postigavši ​​pogodak u 5-1 pobjedi nad Aston Villom, a prvi put je ispitan u Italiji 12. listopada. Kasnije je istražiteljima rekao da je bio ovisan o kockanju. Tri tjedna kasnije je suspendiran čime je završio svoju debitantsku sezonu za "Svrake" nakon svega osam ligaških nastupa.

Sa St James' Parka su poručili kako Tonali surađuje sa Savezom, no u klubu strahuju kako bi se njegova kazna mogla produžiti i nakon kolovoza. Međutim, dio engleskih medija navodi kako će FA nove optužbe tretirati kao jedno razdoblje kladioničarske aktivnosti, uključujući i prekršaje u Italiji, što znači da bi se kazne mogle služiti istovremeno. Tonaliju je dopušteno trenirati s Newcastleom od njegove zabrane, međutim nije mu dopušteno igrati u prijateljskim utakmicama, osim iza zatvorenih vrata.

Klub je proveo i vlastitu istragu, koju je vodio bivši sportski direktor Dan Ashworth, o tome zašto nisu znali za Tonalijeve probleme s kockanjem prije nego što su s njim potpisali ugovor. Zaključeno je da priroda ovisnosti znači da je skrivena, a njihova dužna pažnja bila je naj temeljitija što je mogla biti. "Sandro nastavlja u potpunosti postupati u skladu s relevantnim istragama i ima punu podršku kluba. Zbog ovog procesa koji je u tijeku, Sandro i Newcastle United trenutno nisu u mogućnosti ponuditi daljnje komentare," dodaje se.

