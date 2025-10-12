Barcelona odlučila otkupiti Rashfordov ugovor: Oduševljeni su talentom, ponašanjem i radnom etikom

Britanski mediji ove su nedjelje naveli da je Barcelona spremna otkupiti ugovor 27-godišnjeg engleskog nogometaša Marcusa Rashforda koji trenutačno u tom klubu igra na posudbi iz Manchester Uniteda.

Rashford je prošao nogometnu školu Manchester Uniteda gdje je i počeo profesionalnu karijeru. Premda je bio jedan od najvećih talenata kluba s Old Trafforda i velika nada Manchester Uniteda na kraju je klub izgubio vjeru u njega. Prvo je otišao igrati na posudbu u Aston Villu, a potom je ovog ljeta došao u Barcelonu.

Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zasad je u Barceloni postigao tri pogotka uz pet asistencija, a posebno ostaje u pamćenju njegova igra protiv Newcastlea u Ligi prvaka kada je s dva pogotka bio glavni razlog pobjede katalonske momčadi.

VEZANI ČLANCI:

U Barceloni nisu samo oduševljeni njegovim brojkama na terenu, već i „ponašanjem, talentom i radnom etikom“. U Barceloni su iznenađeni što će imati mogućnost otkupiti ugovor tako dobrog nogometaša za svega 35 milijuna eura.

U karijeri je Rashford odigrao 64 utakmice za englesku reprezentaciju te je postigao 18 pogodaka.