Balogun progovorio o odluci FIFA-e koja je uzburkala javnost: 'Vidjelo se da su suigrači bili nervozni'

Američki reprezentativac Folarin Balogun osvrnuo se na jednu od najkontroverznijih odluka ovog Svjetskog prvenstva – odluku FIFA-e kojom mu je poništena suspenzija nakon crvenog kartona i omogućen nastup u utakmici osmine finala protiv Belgije.

Napadač SAD-a priznao je da je bio sretan što se ponovno mogao priključiti momčadi, ali je istovremeno znao da će takav rasplet izazvati brojne reakcije.

"Gotovo sam mogao vidjeti kod svojih suigrača određenu nervozu jer je to bila situacija koja se događa vrlo rijetko. Ali što smo se više približavali utakmici, pokušavao sam se što bolje usredotočiti", rekao je Balogun u razgovoru za CBS.

Balogun je crveni karton dobio u utakmici prvog kruga nokaut faze protiv Bosne i Hercegovine. Isključenje nije značilo samo prijevremeni završetak tog susreta, nego i automatsku suspenziju za sljedeću utakmicu, odnosno dvoboj osmine finala protiv Belgije.

Američki napadač istaknuo je kako je bio šokiran odlukom suca te smatra da nije zaslužio tako strogu kaznu.

"Bio sam u šoku kada sam dobio crveni karton. Kada nešto nije namjerno, to nikada ne bi trebalo biti crveni karton. Bila je to nesretna situacija i mislim da nam je stvorila dodatni pritisak koji nam nije bio potreban", poručio je.

Unatoč tome što je veći dio drugog poluvremena igrala s igračem manje, reprezentacija SAD-a uspjela je svladati Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0.

Nakon te utakmice slučaj je dodatno dobio na važnosti kada je američki predsjednik Donald Trump kontaktirao predsjednika FIFA-e Giannija Infantina i zatražio da se odluka preispita. Trump je smatrao da situacija nije bila za crveni karton, već običan sudar dvojice igrača.

"Zatražio sam pregled jer nisam mislio da je to prekršaj. Smatrao sam da su se dva sjajna sportaša sudarila i zaplela jedan u drugoga", rekao je Trump.

Infantino je kasnije potvrdio da je razgovarao s Trumpom, ali je naglasio kako je FIFA-in disciplinski odbor već bio u procesu donošenja odluke te da predsjednikov poziv nije utjecao na konačan ishod.

FIFA-ina odluka da Balogunu ukine suspenziju izazvala je brojne kritike, no sam igrač istaknuo je kako mu je podrška suigrača pomogla da se nosi s cijelom situacijom.

"To nije bilo nešto što sam mogao promijeniti. Bila je to nesretna situacija koja mi je ipak dala dodatno samopouzdanje", rekao je.

Balogun je naposljetku zaigrao protiv Belgije u osmini finala, ali SAD nije uspio izboriti prolaz dalje. Belgijci su slavili uvjerljivo s 4:1, a američki napadač tvrdi kako je momčad uspjela odvojiti emocije od samog zadatka na terenu.

"Mislim da nije bilo previše teško odvojiti stvari nakon početne objave da se vraćam u momčad. Znali smo da nas čeka težak susret, a to što smo izgubili ne znači da nismo bili potpuno koncentrirani. Znali smo što moramo napraviti", zaključio je Balogun.