Još se čeka Yamalova velika utakmica na SP-u: 'Rekao sam mu da ne brine i da uživa'

Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente u najavi je polufinalnog dvoboja na Svjetskom prvenstvu protiv Francuske koji se igra u utorak u Dallasu ustvrdio kako još uvijek čeka na veliku utakmicu svog dragulja Laminea Yamala koji je u ponedjeljak proslavio 19. rođendan.

"Rekao sam mu da ne brine i da uživa. Siguran sam kako će Lamineov veliki dan na Svjetskom prvenstvu tek doći. Nadam se kako će se on dogoditi sutra, a ako i neće, onda u finalu ako se plasiramo u njega", kazao je De la Fuente.

Yamal je na SP stigao s ozljedom mišića od koje se postepeno oporavljao te je usprkos velikim očekivanjima u dosadašnjem tijeku SP-a postigao tek jedan gol.

Uoči velikog polufinalnog okršaja protiv Francuske, De la Fuente se osvrno i na zadnji obračun tih dviju reprezentacija prije godinu dana u polufinalu Lige nacija u kojem je Španjolska slavila sa 5-4 umalo ispustivši velikih 5-1 u zadnjih 15 minuta.

"Dosta smo naučili iz tog susreta, ali isto tako su i oni. Pokušat ćemo ponoviti scenarije iz situacija koje su išle nama u prilog, a one druge ne. Ovo su dvije momčadi koje igraju različite stilove nogometa."