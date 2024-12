Boysi uputili oštru opasku HNS-u nakon tragedije u Prečkom: 'Kakvu to poruku šalju društvu?'

ROBERT JUNACI

Nije me sram samo Maksimira. Sram me što živim u zemlji koja to dopušta

Nije me sram samo stadiona s kojim se sprdaju europski klubovi i veliki igrači, sram me je i jer je on naša zbiljnost, jer živim u zemlji koja dopušta da europski Dinamo igra na ovakvom Maksimiru i što na njemu sve manje igra naša reprezentacija