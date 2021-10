Babo lagano ulazi u ritam: Ugradio je 13 koševa u novoj pobjedi Utaha

Utah Jazz hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića pobijedio je sinoć u gostima sa 110-101 Sacramento Kings, a hrvatski je reprezentativac u toj pobjedi sudjelovao s 13 koševa.

Do tog je učinka Bogdanović došao u 33:39 minuta na terenu šutom iz igre 5/11 (trice 2/5) , a tome je dodao pet skokova, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu. Najbolji pojedinac Utaha bio je Donovan Mitchell s 27 koševa, dok je Rudy Gobert dodao 17 koševa i 20 skokova. Ovo je bila 14. pobjeda Utaha nad Sacramentom u 16 susreta.

Kod Kingsa najbolji je bio Harrison Barnes s 25 pogodaka i 14 skokova, dok je Buddy Hield ubacio 24 koša, od čega šest trica.

Phoenix Suns su također na gostovanju sa 115-105 svladali LA Lakerse, a večer je obilježio Chris Paul koji je utakmicu završio s 23 poena i 14 asistencija. Kada je u drugoj četvrtini zabio slobodno bacanje došao je do 20,000. pogotka u karijeri i ujedno je postao prvi igrač u povijesti NBA koji je sakupio toliko pogodaka i 10.000 asistencija.

Foto: Hans Deryk Oklahoma City Thunder Chris Paul (3) drives to the basket through the defence of Toronto Raptors Terence Davis II (0) during fourth quarter NBA basketball action in Toronto on Sunday, Dec. 29, 2019. THE CANADIAN PRESS/Hans Deryk

Paul je 47. košarkaš u NBA koji je zabio 20,000 koševa, a ukupno je peti u povijesti po broju asistencija. Devin Booker je pomogao Paulu s 22 koša, a Mikal Bridges je ubacio 21 koš.

LeBron James je bio najučinkovitiji u redovima poražene momčadi s 25 koševa, dok je Anthony Davis zabio 22 i ugrabio 14 skokova.

Brooklyn Nets su upisali prvu pobjedu, nadigravši na gostovanju Philadelphia Sixerse sa 114-109. Kevin Durant je upisao triple-double s 29 koševa, 15 skokova i 12 asistencija. Pratili su ga LaMarcus Aldridge s 23 koša, od čega je devet zabio u zadnjih pet minuta u kojoj su Nets napravili seriju od 16-1, i James Harden s 20 poena, osam asistencija i sedam skokova.

Denver Nuggets su upisali drugu pobjedu, svladavši San Antonio Spurse sa 102-96 na krilima svog MVP-ja Nikole Jokića koji je utakmicu završio s 32 koša, 16 skokova i sedam asistencija.

Foto: JIM RUYMEN Los Angeles Clippers' center DeMarcus Cousins (15) is triple-teamed as he scores on Denver Nuggets' center Nikola Jokic (15) during the second half at Staples Center in Los Angeles on Saturday, May 1, 2021. The Nuggets defeated the Clippers 110-104. Photo by Jim Ruymen/UPI Photo via Newscom

New York Knicks, koji su prije dva dana pobijedili Boston, sa 121-96 bili bolji od Orlanda. Evan Fournier, koji je u Orlandu igrao sedam sezona, sinoć je za pobjedu Knicksa zabio 18 koševa, dok je Julius Randle ubacio 21 pogodak, deset skokova i sedam asistencija. Luka Šamanić nije igrao za Knickse.

Washington Wizards su, predvođeni Spencerom Dinwiddiejem (34 koševa, pobijedili Indiana Pacerse sa 135-134 nakon produžetka, a pobjedu im je osigurao Davis Bertans tricom 34,4 sekunde prije kraja.

Chicago je sa 128-112 bio bolji od New Orleans Pelicansa. Lonzo Ball je upisao triple-double sa 17 pogodaka, 10 asistencija i isto toliko skokova, dok je Zach LaVine ubacio 32 koša. Charlotte Hornets su sa 123-112 pobijedili Cleveland Cavalierse zahvaljujući Milesu Bridgesu koji je utakmicu završio s 30 koševa.

Nakon poraza u prvoj utakmici Toronto Raptors su s 115-83 na gostovanju svladali Boston Celticse, a Houston Rockets su kod kuće s visokih 124-91 bili bolji od Oklahoma City Thundera.