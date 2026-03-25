Arsenalova legenda šokirala transformacijom i dobila poziv u boksački ring

Autor
Damir Mrvec
25.03.2026.
u 12:20

Thierry Henry, legenda nogometaša Arsenala, početkom ovog mjeseca pokazao je isklesane trbušne mišiće tijekom treninga u teretani. Njegova transformacija izazvala je brojne reakcije, a boksački trener Malik Scott čak ga je senzacionalno pozvao da se okuša u profesionalnom boksu. Scott, bivši trener Deontay Wilder, dodatno se zbližio s Henryjem nakon što se 2024. oženio s Kate Scott, njegovom kolegicom s CBS Sports.

– Apsolutno, jer i bez te fizičke forme, on ima mentalnu snagu i čvrstinu potrebnu za natjecanje na najvišoj razini. Kada pogledate njegovu novu građu tijela i kad razgovaram s njim o tome, kaže mi da je izbacio šećer. Tome je u potpunosti posvećen i želi da i drugi učine isto – rekao je Scott.

– Nedavno smo razgovarali o tome i rekao mi je: ‘Malik, probaj mjesec ili dva i vidjet ćeš koliko ćeš se bolje osjećati’. Stvarno je predan tome i to se vidi – u vrhunskoj je formi.

Scott vjeruje da Henry posjeduje sve potrebne kvalitete za borilački sport.

– S njegovom mentalnom snagom i svime što je prošao da bi postao ono što jest danas, vjerujem da ima sve što treba da postane borac. I to ne samo u boksu, nego u bilo kojem sportu koji bi odabrao.

– Ako bi se Thierry Henry odlučio okušati u boksu i trebao moju pomoć, bio bih tu za njega brže nego što Superman presvuče odijelo – dodao je Scott.

Henry je nogometnu karijeru završio s 37 godina zbog problema s Ahilovom tetivom. Tijekom karijere osvojio je brojne trofeje, uključujući Svjetsko prvenstvo, Ligu prvaka i dva naslova Premier League. Unatoč završetku karijere, Henry je nastavio održavati vrhunsku fizičku spremu. Posljednjih godina posebno se posvetio vježbama s vlastitom težinom i dizanju utega, što je rezultiralo vidljivom transformacijom – danas izgleda snažnije i mišićavije nego ikad.

Scott ne skriva oduševljenje idejom da bi surađivao s njim u ringu.

– Bi li Thierry Henry, s ovakvom formom, trebao razmisliti o boksačkom meču? Apsolutno – zaključio je Scott.
Ključne riječi
teretana Boks Arsenal Thierry Henry nogomet

