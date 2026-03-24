RTL-OV REPORTER

Boris Mišević napao Stanivukovića: 'Frende nema to veze s tim što si Srbin. I ja sam pa nemam problema'

Lorena Posavec
24.03.2026.
u 18:55

Dodatnu pažnju cijelom slučaju daju Stanivukovićeve ranije izjave u Hrvatskoj koje su izazvale niz polemika u javnosti

Slučaj gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića prerastao je iz uobičajenog policijskog postupanja na granici u politički osjetljivu situaciju koja je izazvala brojne reakcije. Naime, Stanivuković je u ponedjeljak navečer zaustavljen i priveden na graničnom prijelazu Stara Gradiška nakon što je odbio pregled osobne prtljage, što policija tretira kao prekršaj. Iako je nakon nekoliko sati pušten, tvrdi da je riječ o kontinuiranom pritisku i neprimjerenom postupanju, dok nadležne službe naglašavaju da je riječ o standardnoj proceduri koja vrijedi za sve. Dodatnu pažnju cijelom slučaju daju i njegove ranije izjave u Hrvatskoj koje su izazvale niz polemika u javnosti. Cijeli slučaj je na Facebooku komentirao RTL-ov reporter Boris Mišević.

"Ovaj Stanivuković mali pljuje HR i priča svašta okolo; pa onda se čudi kad mu se vraća milo za drago na grani. Frende nema to veze s tim što si Srbin. I ja sam i to iz Srbije rođen u BG pa nemam problema, čak ni kada prozivam tu istu HR policiju ili skupljam ljude na Trg zbog korona maltretiranja. Ja da dođem u BL ispoštovao bi recimo njega kao izabranog gradonačelnika u svakom pogledu i bio bi pristojan. To ti se zove milo za drago i u životu uvijek bude tako da nema čuđenja. Glumljenje žrtve je komično. Da je bio pristojan i poštovao RH bilo bi sve ok. Korektnost je ključ a ne nabrijavanje. Ovo je Hrvatska ipak frende. Show some respect", napisao je u objavi.

Naime, Stanivuković je ranije tijekom sudjelovanja na Svetosavskoj akademiji u Gračacu govorio o Republici Srpskoj Krajini i operaciji Oluja, pritom naglašavajući stradanja srpskog stanovništva i te prostore opisujući kao "naše". Takve izjave mnogi su ocijenili provokativnima i neprihvatljivima jer se odnose na ratnu paradržavnu tvorevinu na teritoriju Hrvatske, zbog čega je reagiralo i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, poručivši kako se od svih gostiju očekuje poštovanje suvereniteta Republike Hrvatske.
Boris Mišević Draško Stanivuković

Avatar it it it
it it it
19:12 24.03.2026.

”Pa jel vas ja moram kao Srbin podsjećati lijevi kako se poštuje država u kojoj živite i rat koji joj je donio samostanost nakon toliko godina 🇭🇷😂. O Domovinskom ratu MPT pjeva ne o poraženim ust.šama nekim tamo prije milijun godina, šta glumite da ne znate sad kao. Ljudi su ginuli od 91 do 95 za slobodu i demokraciju. Sram vas može bit koliko ne poštujete pola milijuna ljudi i njihov zdrav patriotizam. Respekt prema zemlji u kojoj živite je stvar kućnog odgoja i bazične pristojnosti. Očito će sljedeći put milja ljudi morati držati lekciju o tome kako se poštuje i tolerira. ” ......Toliko o gospodinu Borisu Miševiću....

Velebit28
19:35 24.03.2026.

Bravo g Mišević!

