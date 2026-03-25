HOROR SCENE

VIDEO Prizor koji ledi krv u žilama: Stravičan pad mladog skijaša-skakača na Planici

25.03.2026.
u 12:47

Nakon pada, Heberle se osnesvijestio i u nesvjesti otklizao nekoliko metara po snijegu

Završnica Svjetskog kupa u skijaškim-skokovima održava se ovog vikenda u slovenskoj Planici. Ovih dana u tijeku su posljednje provjere velike letaonice u Slovenije, a upravo tijekom tih testiranja teško je stradao mladi slovenski skijaš-skakač Nik Heberle (21).

On je bio jedan od 31 natjecatelja koji je sudjelovao u probnim skokovima, ali je prilikom doskoka izgubio kontrolu nad skijama i teško pao. Hitne službe kraj letaonice odmah su mu priskočile u pomoć te je prevezen u bolnicu u Jesenicama. Nakon pada, Heberle se osnesvijestio i u nesvjesti otklizao nekoliko metara po snijegu.

Nasreću, prema dostupnim informacijama u kombiju hitne pomoći već je bio pri svijesti te se trenutačno nalazi na pretragama u bolnici. Dosad je odradio CT koji je pokazao kako nema težih ozljeda glave ni vrata, objavio je Slovenski skijaški savez. 

Nakon njegovog pada, testiranje je nastavljeno te će se natjecanja održati ovog vikenda. Iako nema težih ozljeda, Heberle će morati ostati na pretragama u bolnici najmanje do četvrtka.
