Novi stadion donijet će nove milijunske gubitke! Nema veze, gradit ćemo najveći u zemlji...

Manchester United namjerava privatno financirati novi stadion Old Trafford, što bi moglo povećati već ogroman ukupni dug kluba na 4,5 milijardi dolara (3,4 milijarde funti). No, klub je optimističan u pogledu investitora koji već žele biti dio projekta. Izgradnja „Wembleyja sjevera“ bila je ambicija suvlasnika Sir Jima Ratcliffea otkako je dogovorio svoj početni manjinski udio početkom 2024. Predloženi stadion, za koji su konceptni planovi kao dio šire vizije urbane regeneracije predstavljeni prije godinu dana, primit će 100.000 ljudi i postati najveći u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ratcliffe je u početku izrazio nadu da bi projekt mogao biti javno financiran. To nikada nije bila realna ideja s obzirom na to da je stadion prvenstveno namijenjen privatnoj tvrtki, ali nije predložen ni alternativni put financiranja. Uvijek se pretpostavljalo da će United morati privatno prikupiti sredstva za izgradnju novog Old Trafforda, no tek je sada taj stav javno iznesen. Glasnogovornik kluba na ovomjesečnom forumu navijača, kojeg je citirao Manchester Evening News, rekao je: „Naš predloženi novi stadion bit će privatno financiran i nastavljamo voditi pozitivne razgovore s potencijalnim investitorima i svim dionicima.“

Druga strana medalje je što bi financiranje novog stadiona moglo učiniti klupskim računima. Najnoviji financijski podaci Uniteda otkrili su da se dug već popeo na 1,8 milijardi dolara. Taj teret sastoji se od 'naslijeđenog duga' koji postoji od kontroverzne otkupnine koja je obitelji Glazer dala kontrolu nad klubom 2005. godine, kao i drugih 'obveza' koje su prvenstveno nepodmirene naknade za transfere. Potonje samo po sebi čini više od 668 milijuna dolara. Ako novi stadion na Old Traffordu košta, prema širokim procjenama, 2,7 milijardi dolara, to bi moglo povećati dug Uniteda na 4,5 milijardi dolara.

United bi mogao ostvariti znatno veće prihode od novog, većeg stadiona s najsuvremenijim objektima i iskustvom na dan utakmice, dok bi poboljšane performanse na terenu vjerojatno vratile nogomet Lige prvaka u sezonski raspored sljedeće sezone. No, čini se da će proći jako puno vremena prije nego što Crveni vragovi, koji su gotovo 70 godina do 2005. bili bez dugova, ponovno budu u toj poziciji.