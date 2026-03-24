Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Poslovna odluka

Novi stadion donijet će nove milijunske gubitke! Nema veze, gradit ćemo najveći u zemlji...

Premier League - Manchester United v Aston Villa
Peter Powell/REUTERS
Autor
Željko Janković
24.03.2026.
u 20:15

Klub bi mogao ostvariti znatno veće prihode od novog, većeg stadiona s najsuvremenijim objektima i iskustvom na dan utakmice, dok bi poboljšane performanse na terenu vjerojatno vratile nogomet Lige prvaka u sezonski raspored sljedeće sezone...

Manchester United namjerava privatno financirati novi stadion Old Trafford, što bi moglo povećati već ogroman ukupni dug kluba na 4,5 milijardi dolara (3,4 milijarde funti). No, klub je optimističan u pogledu investitora koji već žele biti dio projekta. Izgradnja „Wembleyja sjevera“ bila je ambicija suvlasnika Sir Jima Ratcliffea otkako je dogovorio svoj početni manjinski udio početkom 2024. Predloženi stadion, za koji su konceptni planovi kao dio šire vizije urbane regeneracije predstavljeni prije godinu dana, primit će 100.000 ljudi i postati najveći u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ratcliffe je u početku izrazio nadu da bi projekt mogao biti javno financiran. To nikada nije bila realna ideja s obzirom na to da je stadion prvenstveno namijenjen privatnoj tvrtki, ali nije predložen ni alternativni put financiranja. Uvijek se pretpostavljalo da će United morati privatno prikupiti sredstva za izgradnju novog Old Trafforda, no tek je sada taj stav javno iznesen. Glasnogovornik kluba na ovomjesečnom forumu navijača, kojeg je citirao Manchester Evening News, rekao je: „Naš predloženi novi stadion bit će privatno financiran i nastavljamo voditi pozitivne razgovore s potencijalnim investitorima i svim dionicima.“

Druga strana medalje je što bi financiranje novog stadiona moglo učiniti klupskim računima. Najnoviji financijski podaci Uniteda otkrili su da se dug već popeo na 1,8 milijardi dolara. Taj teret sastoji se od 'naslijeđenog duga' koji postoji od kontroverzne otkupnine koja je obitelji Glazer dala kontrolu nad klubom 2005. godine, kao i drugih 'obveza' koje su prvenstveno nepodmirene naknade za transfere. Potonje samo po sebi čini više od 668 milijuna dolara. Ako novi stadion na Old Traffordu košta, prema širokim procjenama, 2,7 milijardi dolara, to bi moglo povećati dug Uniteda na 4,5 milijardi dolara.

United bi mogao ostvariti znatno veće prihode od novog, većeg stadiona s najsuvremenijim objektima i iskustvom na dan utakmice, dok bi poboljšane performanse na terenu vjerojatno vratile nogomet Lige prvaka u sezonski raspored sljedeće sezone. No, čini se da će proći jako puno vremena prije nego što Crveni vragovi, koji su gotovo 70 godina do 2005. bili bez dugova, ponovno budu u toj poziciji.

Ključne riječi
Engleska gubici novi stadion Manchester United

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!