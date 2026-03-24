VIDEO Srpski komentator ostao u šoku kada je čuo Modrićeve riječi: 'Molim te da ponoviš to!'

Hrvatska legenda Luka Modrić s reprezentacijom Hrvatske nalazi se u SAD-u gdje vatrene u Orlandu čekaju prijateljske utakmice protiv Kolumbije i svjetske velesile Brazila. Prije dolaska u Orlando na okupljanje, Modrić se nalazio u Miamiju gdje je pratio meč hrvatskog tenisača i kuma Marina Čilića koji je nakon dva sata i 38 minuta igre izgubio sa 6:2, 5:7, 6:4 od četvrtog tenisača svijeta Nijemca Alexandera Zvereva.

U Miamiju je Modrić naletio na novinara srpskog Sport Kluba Nebojšu Viškovića, koji inače radi teniske prijenosee. Višković je otkrio kako je potez Luke ugodno iznenadio, ali tome se nikako nije nadao.

- Pa ništa, silazimo dolje i nailazimo na Luku i Andreja Kramarića. Luka stoji i razgovara s Marinom Čilićem i prilazimo se pozdraviti. Čilić ‘baci’ neku foru, evo, kad nema Novaka Đokovića, sada ja preuzimam stvari u svoje ruke - rekao je Višković.

- Tu se pozdravimo i sklonimo se da ne smetamo, jer pričaju Luka i Čila, a Kramarić stoji sa strane. Mi tada prilazimo Kramariću i razgovaramo s njim o svemu, i o nama i o njemu... I tada nam prilazi Luka. Pruža ruku, kaže da mu je bilo drago. Ja kažem, velika nam je čast, inače smo sa Sport Kluba, a on kaže: 'Pa znam, pratim sve, znam sve.' I ja na kraju kažem: 'Molim te samo da sve ovo ponoviš, jer ja to jednostavno moram snimiti.' I eto, to vam je to - ispričao je komentator Sport kluba susret s Modrićem.