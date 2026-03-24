Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTPUNO NEOČEKIVANO

VIDEO Srpski komentator ostao u šoku kada je čuo Modrićeve riječi: 'Molim te da ponoviš to!'

Serie A - AC Milan v Torino
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.03.2026.
u 17:11

Hrvatska legenda Luka Modrić s reprezentacijom Hrvatske nalazi se u SAD-u gdje vatrene u Orlandu čekaju prijateljske utakmice protiv Kolumbije i svjetske velesile Brazila. Prije dolaska u Orlando na okupljanje, Modrić se nalazio u Miamiju gdje je pratio meč hrvatskog tenisača i kuma Marina Čilića koji je nakon dva sata i 38 minuta igre izgubio sa 6:2, 5:7, 6:4 od četvrtog tenisača svijeta Nijemca Alexandera Zvereva.

U Miamiju je Modrić naletio na novinara srpskog Sport Kluba Nebojšu Viškovića, koji inače radi teniske prijenosee. Višković je otkrio kako je potez Luke ugodno iznenadio, ali tome se nikako nije nadao. 

- Pa ništa, silazimo dolje i nailazimo na Luku i Andreja Kramarića. Luka stoji i razgovara s Marinom Čilićem i prilazimo se pozdraviti. Čilić ‘baci’ neku foru, evo, kad nema Novaka Đokovića, sada ja preuzimam stvari u svoje ruke - rekao je Višković.

- Tu se pozdravimo i sklonimo se da ne smetamo, jer pričaju Luka i Čila, a Kramarić stoji sa strane. Mi tada prilazimo Kramariću i razgovaramo s njim o svemu, i o nama i o njemu... I tada nam prilazi Luka. Pruža ruku, kaže da mu je bilo drago. Ja kažem, velika nam je čast, inače smo sa Sport Kluba, a on kaže: 'Pa znam, pratim sve, znam sve.' I ja na kraju kažem: 'Molim te samo da sve ovo ponoviš, jer ja to jednostavno moram snimiti.' I eto, to vam je to - ispričao je komentator Sport kluba susret s Modrićem.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Nezaboraviti
Nezaboraviti
17:27 24.03.2026.

Kaj je pinokio reka da je platio porez?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!