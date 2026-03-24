Zvijezda 'Braka na prvu' preminula u 55. godini: Ono što je učinila u posljednjim trenucima tjera suze na oči

Stručnjakinja za veze i jedno od najprepoznatljivijih lica australskog i britanskog izdanja showa "Brak na prvu" Mel Schilling preminula je nakon što joj je u prosincu 2023. godine dijagnosticiran rak debelog crijeva. Iako se lavovski borila, prije samo dva tjedna otkrila je javnosti da se bolest proširila na mozak. Vijest o njezinoj smrti potresla je brojne obožavatelje diljem svijeta, a njezin suprug Gareth oprostio se od nje emotivnom objavom na društvenim mrežama.

U dirljivoj posveti, Gareth je otkrio s kakvom se hrabrošću Mel suočavala s teškom dijagnozom i iscrpljujućim liječenjem. Njezina predanost poslu i životu nije jenjavala ni u najtežim trenucima. "U svojim posljednjim trenucima, kad sam mislio da joj je rak oduzeo sposobnost govora, privela me bliže i šapnula poruku za Maddie i mene koja će ostati sa mnom do kraja života. Oduzela joj je svu preostalu snagu, a ta je gesta savršeno sažela našu malu Melsie. Čak i tada, njezina je jedina misao bila usmjerena na Maddie i mene. Tijekom dvije godine kemoterapije, kada jedva da je mogla podići glavu s jastuka, nikada nije prigovarala. Nikada nije prestala pokazivati hrabrost, dostojanstvo, suosjećanje i empatiju – i nije propustila nijedan dan snimanja", napisao je njezin suprug, odajući počast njezinoj nevjerojatnoj otpornosti.

Iza sebe je ostavila supruga Garetha i kćer Maddie, kojima je, kako je suprug napisao, bila sve na svijetu. "Za većinu vas ona je bila Mel Schilling, 'mama' emisije 'Brak na prvu' i kraljica reality televizije. Za Maddie i mene ona je bila naša Melsie: nevjerojatna mama, uzor i srodna duša", poručio je u emotivnom oproštaju.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku

Mel je izgradila uspješnu karijeru kao savjetnica za odnose i brakove, a svjetsku slavu donijela joj je uloga stručnjakinje u popularnom sociološkom eksperimentu gdje je godinama pomagala parovima pronaći ljubav. Od nje su se službenim priopćenjem oprostili i kolege s britanskog Channela 4, opisujući je kao osobu koja je zračila toplinom i optimizmom. "Melin rad bio je razlog fenomenalnog uspjeha emisije. Nije bila samo kolegica, već i prijateljica. Jako će nedostajati svima koji su je poznavali", stoji u njihovoj izjavi.