Playboyeva zečica prikupila osam milijuna dolara na OnlyFansu da bi kupila klub pa izazvala kaos

Kada je čileanska manekenka i bivša Playboyeva zečica Daniella Chavez objavila da namjerava kupiti prvoligaški nogometni klub O'Higgins, mnogi su bili skeptični. Cilj je bio prikupiti 20 milijuna dolara, a njezin alat za to bio je profil na platformi OnlyFans. Na opće iznenađenje, u samo nekoliko tjedana objavila je da je zaradila više od osam milijuna dolara, čime je ušutkala kritičare i privukla pozornost svjetskih medija. Njezina motivacija bila je duboko osobna.

- Ja sam iz Rancague, navijačica sam, a O'Higginsu već dugo ide loše. Vjerujem da s mojim menadžerskim timom možemo raditi stvari bolje, vratiti u Rancaguu pobjednički tim. Ne da igramo samo da bismo sudjelovali. Želim pobjedničku momčad koja se bori za sve - rekla je.

Kada je njena omiljena momčad nedavno igrala 3:3 protiv kluba Unión La Calera, bila je među najglasnijima, koja je svoje nezadovoljstvo iskazala putem društvenih mreža:

- Neću se više skidati dok trener Lucas Bovaglio ne ode iz O’Higinsa. Ovaj trener mi je ubio i želju za ljubavlju… ili će shvatiti ili neka ide - napisala je u objavi koja je odmah postala viralna.

Još je dodatno podigla tenziju pred utakmicu Copa Sudamericana protiv kolumbijskog tima Millonarios, najavivši neobičnu opkladu:

- Već se kladim na prvi meč, O’Higgins - Millonarios. Ako oni pobijede, otvorit ću svoj OnlyFans za Kolumbiju. Ali ako mi pobijedimo – što ja dobijam?" – provokativno je upitala, podsjećajući javnost da na spomenutoj platformi prodaje svoje eksplicitne fotografije.

Rođena u Las Condesu, Chavez je diplomirala poslovnu komunikaciju, no njezina strast vodila ju je prema svijetu modelinga. Prvi veliki bljesak medijske pažnje doživjela je nakon što je osvojila treće mjesto na izboru ljepote "Kraljica Viña del Mar". Umjesto da tiho prihvati poraz, svoj je bijes iskazala na društvenim mrežama, objavljujući provokativne fotografije u znak prosvjeda. Uskoro je uslijedio i prvi veliki uspjeh - s 24 godine počela je surađivati s Playboyem, a u prosincu 2014. proglašena je "Božićnom Playboyevom djevojkom mjeseca" za meksičko izdanje časopisa.

Paralelno s karijerom modela, Chavez je gradila svoje carstvo na Instagramu. Shvativši snagu društvenih mreža, platformu je iskoristila za dijeljenje provokativnih i polugolih fotografija, ali i sadržaja koji prikazuje njezin raskošan životni stil. Danas je prati više od 19 milijuna ljudi, što je čini jednom od najutjecajnijih osoba u Čileu. Njezina popularnost nije prošla nezapaženo pa su uslijedile brojne suradnje s modnim i kozmetičkim brendovima. Svoju poduzetničku stranu pokazala je i pokretanjem vlastite linije dodataka prehrani za sportaše pod nazivom "Dacha Fit".

Ipak, strateški prelazak na platformu OnlyFans označio je prekretnicu u njezinoj karijeri. Prepoznala je da joj ta platforma, poznata po sadržaju za odrasle, nudi jedinstven prostor za intimnije izražavanje i, što je najvažnije, potpunu kontrolu nad sadržajem i zaradom. Upravo je OnlyFans postao alat kojim je odlučila financirati svoj san o kupnji nogometnog kluba Međutim, njezin put prema preuzimanju O'Higginsa nije bio bez prepreka. Nakon što je javno objavila svoje namjere, mediji su prenijeli izjavu izvora iz vlasničke strukture kluba koji je tvrdio da "ne postoji opcija da sjednu za stol i razgovaraju s njom".

Chavez je odmah reagirala, optuživši vlasnike za diskriminaciju. Tvrdila je da joj zatvaraju vrata jer je "žena, Playboyeva zečica i zbog načina na koji prikuplja novac". Suočen s pritiskom javnosti, klub je ubrzo izdao službeno priopćenje u kojem je takve navode nazvao "pogrešnima". Objasnili su da su otvoreni za nove ulagače, ali da se ponude moraju predstaviti "formalno", a ne putem društvenih mreža, te su naglasili da ne diskriminiraju nikoga na temelju podrijetla, rase ili društvenog statusa. Chavez je prihvatila njihovo objašnjenje i poručila da će nastaviti prikupljati novac te se "kada skupi cijeli iznos, sjesti i razgovarati o ponudi".

Iako je vrlo otvorena kada je riječ o karijeri, Daniella Chavez svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti. Poznato je da se u veljači 2022. udala za Ariela Gutiérreza, s kojim je navodno u vezi više od 15 godina, no detalji o njihovom braku ostaju tajna. Ipak, jedna epizoda iz njezine prošlosti godinama je punila medijske stupce. Naime, 2014. godine javno je tvrdila da je imala kratku aferu s nogometnom zvijezdom Cristianom Ronaldom, koji je u to vrijeme bio u vezi s manekenkom Irinom Shayk. Prema njezinim riječima, upoznali su se u studenom te godine i odmah osjetili povezanost. Tvrdila je da je Ronaldo želio aferu s njom, ali da je ona "samo htjela ispuniti svoju fantaziju i spavati s njim". Ronaldo nikada nije potvrdio njezine navode, a ona je kasnije obrisala sve objave vezane uz njega sa svojih profila.

Dok neke procjene njezinu neto vrijednost stavljaju na skromnih 300.000 dolara, drugi izvori govore o bogatstvu od 12 do 14 milijuna dolara. S obzirom na to da je samo u nekoliko tjedana na OnlyFansu zaradila osam milijuna, jasno je da su niže procjene daleko od stvarnosti.