Na rubu

ZonaSport ide na višu razinu: lansiran novi kanal s još više prijenosa, ekskluziva i domaćeg sporta

2026 Premier League - Newcastle
Lee Smith/REUTERS
Autor
Damir Mrvec
24.03.2026.
u 20:07

Nakon uspješnog testnog razdoblja, danas je i službeno započelo emitiranje novog televizijskog kanala ZonaSport 2, čime ZonaSport televizija nastavlja svoj snažan razvoj i širenje sportskog sadržaja

Nakon uspješnog testnog razdoblja, danas je i službeno započelo emitiranje novog televizijskog kanala ZonaSport 2, čime ZonaSport televizija nastavlja svoj snažan razvoj i širenje sportskog sadržaja. Kanal je trenutačno dostupan korisnicima Telemachove EON platforme na poziciji 286, odmah iza prvog kanala ZonaSport TV.

U narednom razdoblju očekuje se širenje distribucije i na ostale IPTV providere u Hrvatskoj, dok gledatelji već sada mogu pratiti program i putem pretplate na službenoj web stranici www.zonasport.tv.

Pokretanjem drugog kanala ZonaSport televizija potvrđuje kontinuirani rast i ambiciju daljnjeg razvoja. Uz već prepoznatljive premium sadržaje poput hrvatskog vaterpola, PDC pikada i Six Nations ragbija, ZonaSport 2 donosi još više prijenosa uživo, kao i dodatni prostor za promociju i razvoj domaćeg sporta.

U narednom razdoblju osigurana su brojna atraktivna međunarodna sportska prava, uključujući prijateljsku nogometnu utakmicu Francuska - Kolumbija iz Washingtona, Women's FA Cup, Europsko i Svjetsko prvenstvo u kartingu, kao i brojne utrke izdržljivosti. Uz sve navedeno gledatelji mogu očekivati još veći broj ekskluzivnih intervjua i reportaža.

Poseban naglasak i dalje će biti na praćenju domaćeg sporta, uz detaljno praćenje Prvenstva Hrvatske u vaterpolu, kao i nastupa hrvatskih klubova u europskim natjecanjima.

 - Nakon snažnog početka i kontinuiranog rasta sportskog sadržaja, pokretanjem drugog kanala radimo sljedeći korak u razvoju ZonaSporta. Naš cilj je gledateljima pružiti još bogatiji i raznovrsniji sportski program te dodatno unaprijediti prisutnost domaćeg sporta u medijskom prostoru - rekla je Ivana Keleš, glavna urednica ZonaSport televizije. 

Pokretanjem ZonaSport 2 nastavlja se izgradnja modernog sportskog medijskog sustava usmjerenog na veću dostupnost sportskih sadržaja, kao i povećanje atraktivnih sportskih prava za hrvatsku publiku.
Podsjetimo, prvi kanal ZonaSporta – ZonaSport TV, emitira putem Telemachove EON platforme na pziciji 285, kao i putem A1 TV-a na poziciji 232. 

