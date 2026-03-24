Zrinka Ljutić prošle je sezone zaradila 254.000 eura, a ove je uslijedio veliki pad

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić ove sezone ne ostvaruje rezultate na razini na koju je naviknula javnost, a to se jasno vidi i kroz prizmu zarade od nagrada na Svjetskom kupu.

Za razliku od prošle sezone, kada je uprihodila oko 254 tisuće eura i potvrdila status jedne od najperspektivnijih skijašica, ove zime brojke su osjetno skromnije. Prema podacma FIS-a, Ljutić je dosad zaradila tek oko 65 tisuća eura što jasno ilustrira pad rezultata na stazi.

Za usporedu, Mikela Shiffrin najviše je zaradila od skijašica ove sezone. Od nagrada na utrkama bogatija je za više od 612 tisuća eura, ne računajući novac od današnje pobjede u Hafjellu.

Podsjećamo, Zrinka Ljutić, prošlogodišnja osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu, ni u Hafjellu nije pronašla pravi ritam na iznimno dugačkoj stazi te je utrku završila na posljednjem, 23. mjestu, zaostavši za Shiffrin više od pet sekundi (+5.15).