Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NE IDE JOJ NAJBOLJE

Zrinka Ljutić prošle je sezone zaradila 254.000 eura, a ove je uslijedio veliki pad

Zrinka Ljutić zauzela je 22. mjesto na veleslalomu Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Marko Pavić
24.03.2026.
u 14:44

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić ove sezone ne ostvaruje rezultate na razini na koju je naviknula javnost, a to se jasno vidi i kroz prizmu zarade od nagrada na Svjetskom kupu.

Za razliku od prošle sezone, kada je uprihodila oko 254 tisuće eura i potvrdila status jedne od najperspektivnijih skijašica, ove zime brojke su osjetno skromnije. Prema podacma FIS-a, Ljutić je dosad zaradila tek oko 65 tisuća eura što jasno ilustrira pad rezultata na stazi.

Za usporedu, Mikela Shiffrin najviše je zaradila od skijašica ove sezone. Od nagrada na utrkama bogatija je za više od 612 tisuća eura, ne računajući novac od današnje pobjede u Hafjellu.

Podsjećamo, Zrinka Ljutić, prošlogodišnja osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu, ni u Hafjellu nije pronašla pravi ritam na iznimno dugačkoj stazi te je utrku završila na posljednjem, 23. mjestu, zaostavši za Shiffrin više od pet sekundi (+5.15).
Ključne riječi
Skijanje Zrinka Ljutić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!