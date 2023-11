Arsenal i Manchester United slavili, Bayern se probio na prvo mjesto

Nogometaši Arsenala ostvarili su domaću pobjedu u 12. kolu engleske Premier lige, na svom su Emirates stadionu svladali Burnley 3-1. Arsenal se tako na vrhu ljestvice bodovno izjednačio s Manchester Cityjem, no aktualni engleski prvak iz Manchester ima utakmicu manje. Arsenal je protiv Burnleyja, pretposljednje momčadi na ljestvici, poveo u nadoknadi prvog dijela, a strijelac je bio Trossard.

Gosti su izjednačili golom Brownhilla u 54. minuti, ali su potom gostujuću mrežu pogađali Saliba u 57. i Zinčenko u 74. minuti za konačno 3-1 slavlje. U završnici susreta Arsenal je ostao s igračem manje nakon isključenja Portugalca Fabia Vieire.

Neuvjerljive igre Manchester Uniteda se nastavljaju, ali je unatoč tome ovaj put slavio. Na Old Traffordu su „crveni vragovi“ svladali novog prvoligaša Luton 1-0, a jedini je gol dao Šveđanin Lindelof u 59. minuti. Manchester United je trenutačno šesti na ljestvici.

Everton je u gostima pobijedio Crystal Palace 3-2. Domaćin se vraćao iz rezultatskog minusa dva puta, ali je ostao bez odgovora nakon što je Gueye u 86. zabio za slavlje Evertona. Prije toga su strijelci za domaćina bili Eze i Edouard, a za goste Mikolenko i Doucoure. Everton se popeo na 14. mjesto.

Bayern na prvom mjestu

Nogometaši Bayerna pred svojim su navijačima svladali Heidenheim s 4-2 u dvoboju 11. kola njemačke Bundeslige i time su privremeno došli na čelo ljestvice.

Bavarci imaju 29 bodova, jedan više od Bayera, ali momčad iz Leverkusena tek treba odigrati svoju utakmicu 11. kola, u kojem će u nedjelju ugostiti Union Berlin.

Bayern je na poluvremenu vodio protiv Heidenheima 2-0, a oba pogotka postigao je Harry Kane (14, 44) uz asistencije Leroya Sanea. Iako se nije činilo da će se to dogoditi, gosti su s dva brza pogotka Tima Kleindiensta (67) i Jan-Niklasa Bestea (70) uspjeli izjednačiti na 2-2. No, Bavarci su odgovorili s dva pogotka do kraja dvoboja za konačnih 4-2, a strijelci su bili Raphael Guerreiro (72) i Maxim Choupo-Moting (85).

Stuttgart je pred svojim navijačima svladao Borussiju Dortmund s 2-1 i tako se izdvojio na trećem mjestu s 24 boda, dok su gosti ostali na 21 bodu. Chris Fuhrich je u 11. minuti propustio realizirati kazneni udarac za vodstvo Stuttgarta, što su gosti iskoristili za vodeći pogodak u 36. minuti, a strijelac je bio Niclas Fullkrug.

Domaći su do poluvremena uspjeli izjednačiti preko Deniza Undava (42), a osmu pobjedu Stuttgartu donio je Serhou Guirassy precizno izvedenim kaznenim udarcem u 83. minuti.

Augsburg i Hoffenheim su podijelili po bod za dvoboj koji je završio 1-1. Gosti su poveli u 23. minuti golom Wouta Weghorsta, a kapetan Augsburga Ermedin Demirović je izjednačio u 53. minuti.

Andrej Kramarić je u gostujućoj momčadi igrao od 70. minute, dok je Dion Drena Beljo ubilježio nastup za Augsburg ušavši u sučevom dodatku na kraju utakmice.

Darmstadt i Mainz su odigrali utakmicu bez pogodaka, a kod domaćina je Bartol Franjić odigrao cijelu utakmicu.

Pobjeda Sociedada

Real Sociedad je u sučevom dodatku došao do pobjede 3-1 na gostovanju kod Almerije u 13. kolu španjolskog nogometnog prvenstva.

Gosti su poveli u 62. minuti pogotkom Mikela Oyarzabala. U 76. minuti je izjednačio Sergio Arribas. No, momčad s dna ljestvice LaLige nije uspjela osvojiti barem bod, jer su Baski u sučevom dodatku postigli još dva pogotka. Carlos Fernandez (90+1) je pogodio s 'bijele točke', a konačnih 3-1 postavio je Martin Zubimendi (90+5).

Real Sociedad je s 22 boda došao na šesto mjesto, a Almeria je s tri boda zadnja.

PSG nastavlja s pobjedama

Petu uzastopnu prvenstvenu pobjedu ostvarili su nogometaši Paris Saint-Germaina koji su u 12. kolu gostovali u Reimsu i slavili s 3-0.

Sva tri pogotka za parišku momčad postigao je Kylian Mbappe (3, 59, 82). Uz Mbappea, odličnu večer imao je i vratar PSG-a Gianluigi Donnarumma, najzaslužniji što je momčad Reimsa ostala bez pogotka u ovom dvoboju.

Zahvaljujući osmoj pobjedi Paris Saint-Germain je izbio na vrh ljestvice s 27 bodova, jednim više od drugoplasirane Nice, koja je u petak remizirala u Montpellieru (0-0). Treći je Monaco s 23 boda i utakmicom manje. Reims je ostao četvrti s 20 bodova.

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore