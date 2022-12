Argentinci u šoku: Zbog prostačkog ispada njihov junak neće moći zaigrati protiv Hrvatske?!

Najkaotičnija utakmica Svjetskog prvenstva u Kataru zasigurno je ogled Nizozemske i Argentine čije "treće poluvrijeme" se upravo igra, a s posebnim zanimanjem prati ga i Hrvatska koja je će u utorak odmjeriti snage s gaučima koji su Nizozemsku izbacili na penale nakon što je u regularnom dijelu i produžetcima bilo 2-2.

No, nije moglo bez iskri koje su bile prisutne cijelo vrijeme među igračima, a sve je eskaliralo krajem utakmice kada se i dio igrača sukobio na rubu terena, a zbog čega je sudac Antonio Mateu Lahoz podijelio čak 18 žutih kartona i time oborio rekord svih SP-a u povijesti.

Čak je i inače mirni Lionel Messi burno reagirao u nekoliko navrata te završio pod istragom FIFA-e. Ipak, pod najvećim sankcijama mogao bi završiti junak raspucavanja penala, vratar Argentine Emiliano Martinez koji je obradio čak dva penala.

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 10, 2022 Argentina's Lionel Messi and Emiliano Martinez celebrate qualifying for the Semi Finals REUTERS/Carl Recine Photo: Carl Recine/REUTERS

Naime, nakon što je Martinez u raspucavanju s dvije obrane penala donio Argentini trijumf, došao je pred klupu Nizozemske i urlao: “Je**o sam te dva puta, ped**u”, dobacivao je Martinez sada već bivšem izborniku Nizozemaca Van Gaalu dok ga je trener golmana Argentine pokušao smiriti.

Martinez se kasnio pokušao opravdati kako je bio isprovociran Van Gaalovom izjavom koju je čuo ranije, a kako tvrdi tada je Nizozemac rekao:"Imamo prednost u penalima, ako idemo na penale, pobijedit ćemo"

Foto: Paul Childs/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 9, 2022 Netherlands' Nathan Ake goes down as Virgil van Dijk, Argentina's Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, Emiliano Martinez, Cristian Romero and Marcos Acuna react REUTERS/Paul Childs Photo: Paul Childs/REUTERS

Prepričao je to argentinski vratar novinarima dodavši da je time Nizozemcu htio poručiti da "drži jezik za zubima."

Takav neugodni ispad mogao bi koštati Martineza da zaigra u polufinalu SP-a protiv Hrvatske. FIFA je naime potvrdila da je protiv Martineza pokrenula postupak nakon što ga je sudac Lahoz prijavio zbog navedenog, ali i zbog izjava koje je golman dao o sucu te mu zbog navedenog prijeti i suspenzija.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 9, 2022 Argentina's Emiliano Martinez clashes with Netherlands' Luuk de Jong REUTERS/Kai Pfaffenbach Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

- Disciplinska komisija FIFA-e otvorila je postupak protiv Argentinskog nogometnog saveza zbog mogućih kršenja članaka 12 (Nedolično ponašanje igrača i službenih osoba) i 16 (Red i sigurnost na utakmicama) Disciplinskog kodeksa. - stoji u priopćenju.

