Oprez, Argentina je bolja nego što je bila u Rusiji, ali i dalje imaju jedan problem koji moramo iskoristiti

Hrvatska ponovno ispisuje povijest, a mi možemo biti optimisti i imamo se pravo nadati da će taj krasopis naši nogometaši nastaviti pisati u završnici Svjetskog prvenstva u Kataru. Ako se povijest ponavlja, onda neka se sad ponovi ono što je Hrvatska napravila u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji, ili neka se ponovi ono što je u skupini SP-a u Rusiji napravila Argentini i s 3:0 joj očitala nogometnu lekciju.

Hrvatska je sada ponovno u polufinalu, ponovno je ostavila nogometni svijet u čuđenju, a na putu do finala stoji joj baš ta Argentina. U Nižnjem Novgorodu tog 21. lipnja vidjeli smo rapsodiju naših nogometaša, veliku najavu da ta reprezentacija koju je Zlatko Dalić doveo na SP može napraviti i više od ulaska u četvrtfinale. Na kraju smo to i doživjeli, nešto što se samo moglo sanjati postalo je stvarnost i Hrvatska se okitila srebrom. Francuska je u finalu ipak bila bolja i naši vatreni više nisu imali snage za novi pothvat, no to im nikad nitko nije zamjerio, niti hoće i smije zamjeriti.

Bili su nam lagano predjelo

Postali su naši heroji, što su pokazale stotine tisuća ljudi na nikad viđenom dočeku u Hrvatskoj. I danas su Dalićevi momci heroji, stigli su do tog velikog polufinala i sva hrvatska srca u utorak će kucati za njih, igrati s njima.

Na meniju je ponovno ta Argentina, nogometni velikan kojeg smo tada preko Rebića, Modrića i Rakitića ‘isprašili’ u Rusiji. No, da se ne bismo zavaravali, Argentina je danas jača nego tada, a tada je bila prilično narušena već lošim igrama u kvalifikacijama, nije odavala dojam posebno jake momčadi. Za raspoloženu i jaku Hrvatsku, za uspjeha željnu Hrvatsku takva je Argentina bila lagano predjelo. I to bez obzira na to što je imala Messija, vjerojatno najboljeg nogometaša u povijesti.

No, Hrvatska je imala ideju kako to predjelo sebi učiniti slasnim i smazala ga je u tri slasna zalogaja. No, danas je Argentina bolja nego što bila tada u Rusiji, današnja Argentina nije iznutra razjedinjena, sad je to vrlo kompaktna momčad koja će biti puno teži zalogaj nego što je bila prije četiri godine. Sad će to biti malo žilaviji komad za prožvakati i zato se ne smijemo zavaravati s tom 3:0 pobjedom u ruskom prekrasnom ljetu.

No, dobar dio recepta iz Rusije možemo primijeniti i sad u Kataru i na kraju, budemo li ponovno na najvišoj nogometnoj “kulinarskoj” razini, pripremiti ukusan steak, mekan kao putar.

Ono što se može iskoristiti iz pobjede nad Argentinom na SP-u 2018. je način na koji je Hrvatska zaustavila Messija i njegovo društvo. Jer, i danas igra Argentine jako ovisi o Messiju, koji je sad razigran i željan igre, za razliku od tih ruskih dana kada je djelovao izgubljeno u taktici koju je pripremio izbornik Sampaoli.

Velikim angažmanom svih igrača, pogotovu u veznom redu, presjekli smo dotok lopte do čarobnjaka Messija, bio je to savršen Dalićev recept koji je potpuno upalio i sličnu recepturu zacijelo ćemo koristiti i sada, bar kad je o Messiju riječ. No, danas je Argentina opasnija nego tada jer u Rusiji Argentinci nisu baš radili jedni za druge, a danas izgledaju kao momčad, iako su na početku turnira iznenađujuće izgubili od Saudijske Arabije. No, potom su bez većih problema apsorbirali Meksiko i Poljsku. U osmini finala nadvisili su Australiju, a u četvrtfinalu su za suparnika imali Nizozemsku. I sve je izgledalo sjajno za Argentinu, Messijeva asistencija pa pogodak za 2:0, no potom su primili dva pogotka u završnici i otišli sve do jedanaesterca, preko kojih su došli do utakmice s Hrvatskom.

Nisu ni sad bolji od nas

U dosadašnjim utakmicama Argentinaca nismo vidjeli nešto posebno, ali su igrali kao momčad i borili se, čvrsti su, kao i obično, znaju biti i grubi, pa i bezobrazni, ali su i opasni. I sad će naš vezni red, po mnogima najbolji trokut sredine terena na svijetu (Modrić, Brozović, Kovačić) morati obaviti golem posao kao što su ga Modrić, Brozović i Rakitić obavili u Rusiji, uz svesrdnu pomoć svih ostalih.

Ako smo tada iznenadili Argentinu, koja se očito nije dobro pripremila za tu utakmicu ili nas je podcijenila, sada na faktor iznenađenja i podcjenjivanja ne možemo računati. Messi nas je dobro upoznao, ali nije jedini jer i danas za Argentinu igra dosta igrača koji su popili gorku 0:3 tabletu i nakon nje se dugo oporavljali.

Zbog svega toga, nužan je dodatni oprez i nova velika Dalićeva priprema naše momčadi. Dražen Ladić skautirao je Argentince u Kataru, ima Dalić i još niz analitičara koji će naći pukotine koje će naši nogometni heroji moći iskoristiti. Sigurno su naši igrači umorni, ali umorni su i Argentinci, i oni su morali u četvrtfinalu igrati produžetke i proživjeti stres jedanaesteraca baš kao i vatreni. No, sa žarom u očima koji su Dalićevi dečki imali uoči utakmice s Brazilom i uz mirnoću kakvu su iskazali kad se odlučivalo udarcima s 11 metara, možemo biti optimistični. I nismo vidjeli nikakve detalje po kojima bi Argentina bila bolja od Hrvatske. Osim da se vesele što je ispao Brazil, njihov veliki suparnik, i što im dolazi Hrvatska. Samo neka se vesele, dok im Dalić i njegov stožer ne pripreme novi recept, nakon kojeg će vatreni, kako se zna reći, omastiti brk.

