Argentinski mediji tvrde: Gotovo je! Messi je privatnim avionom odletio u Pariz: Potpis već sutra ujutro?

Leo Messi nije otkrio koji su mu trenutačni planovi za budućnost, kada je napuštao Barcelonu. Čak niti na presici na kojoj su ga novinari izravno pitali to pitanje, ali je francuski "L'Equipe" u petak objavio da je spreman pridružiti se PSG-u nakon što je trener pariškog kluba Mauricio Pochettino novinarima kazao da je argentinski nogometaš "opcija".

"To je mogućnost, ali nisam ništa potpisao ni sa kim", dodao je 34-godišnji Messi koji je u 21 godinu koliko je proveo u Barceloni postao njen najbolji strijelac svih vremena sa 682 golova.

"Kada je objavljeno priopćenje o mom odlasku, primio sam više poziva zainteresiranih klubova. Trenutačno ništa nije odlučeno, ali pregovaramo", nadovezao se.

Prema pisanju dnevnika "Le Parisien" PSG bi s Argentincem mogao potpisati ugovor na tri godine uz "godišnju plaću od 40 milijuna eura". List također navodi da bi Messi mogao potpisati ugovor na dvije sezone uz opciju produljenja na još jednu.

A tearful Lionel Messi said goodbye to FC Barcelona after 21 years at the club at an emotional press conference at the Camp Nou Stadium, attended by his now former teammates on Sunday.

"L'Equipe" navodi i da će Messi već u nedjelju otputovati za Pariz kako bi ili odmah večeras ili sutra ujutro obavio liječnički pregled u PSG-u, a argntinski mediji pišu kako je Messi već nako odlaska s Camp Noua sjeo na privatni avion i odletio u francuski glavni grad.

"Prema našim saznanjima, Leo će tijekom nedjelje doći u glavni grad Francuske, a već kasno navečer ili rano ujutro bit će podvrgnut liječničkim testovima, nakon kojih bi i službeno trebao postati igrač PSG-a", objavio je francuski list i dodao:

"Ostali su detalji, no načelni je dogovor postignut te bi Messi najmanje sljedeće dvije godine trebao biti pod ugovorom pariškog kluba. Stvari su se razvijale brzo: nakon što je buknula vijest da Barcelona ne može registrirati Messija, klupski su dužnosnici odmah kontaktirali njegova oca, a sljedeći je dan trener PSG-a Mauricio Pochettino sam nazvao svojeg 34-godišnjeg sunarodnjaka i predočio mu projekt u kojem PSG želi dovesti na krov Europe".