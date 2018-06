Nazor: Cedevita nas je jednostavno izula iz cipela

Baš kada se činilo da je Cibona na štihu, jer na parketu zbog ozljede leđa nije bilo “energetičara” i ponajboljeg cedevitaša Willa Cherryja, branitelji naslova nadvisili su prvog izazivača s plus 27 (81:54). A bilo bi i više da je to tako htio Cedevitin trener Jure Zdovc koji je ovu utakmicu jako dobro vodio i još bolje pripremio te tako doveo svoj sastav u vodstvo 2-1, odnosno na jednu pobjedu do naslova.

Nazor je čuvao veterane

– Uživao sam gledati našu ovako dobru timsku utakmicu. Čini mi se da me moji suigrači uopće ne trebaju – kazao je nakon susreta Cherry koji se još uvijek žali na bolove u leđima te se oprezno kretao. Oprezan je bio i Zdovc pa je inzistirao, i konačno i dobio, visok intenzitet svih 40 minuta što je apostrofirao i mlađahni Džanan Musa (12 koševa, 5 asistencija):

– Cibona ima vrlo iskusnu momčad i mi smo očekivali da će pasti fizički i energetski. Prelomili smo ih već u prvom dijelu, baš kako smo i zamislili. Najvažnije je bilo to što smo se tukli jedan za drugoga.

Od svih cedevitaša Musa zacijelo najviše priželjkuje pobjedu u nedjelju jer bi mu to omogućilo dva dana prisustva na NBA kampu u Trevisu što je njemu, kao kandidatu za NBA draft, itekako važno. No tim željama pokušat će se suprotstaviti Cibonin trener Ante Nazor koji je karikirao:

– Cedevitaši su nas izuli iz cipela. Imao sam osjećaj da se motamo negdje oko centra i da ne možemo ni doći do zone šuta i tu organizirati napade. Baš me zanima, kada budem gledao video, hoće li se vidjeti koš Cedevite.

Već nakon tri četvrtine, a vjerojatno i nešto ranije, Nazor je shvatio da je ovo izgubljena bitka pa je počeo čuvati svoje veterane za četvrtu utakmicu:

– Kada vidite da vam je boksač nokautiran, vi ste kao trener dužni baciti ručnik u ring. U potrazi za energijom koja nam je nedostajala dao sam priliku drugim igračima. Je li to umor sustigao Cibonine veterane (Žorić, Tomas, Ratkovica, Rozić) ili je ovo bio samo jedan loš dan?

– Ovo se u finalnim serijama svima može dogoditi, no i putem umora testira se mentalna čvrstoća. Koliko se ti predaš umoru, toliko ćeš biti umorniji – ustvrdio je Nazor koji je zacijelo dugo u noć tražio razloge takvog propadanja svoga sastava. Suprotno njemu, kolega mu Zdovc uistinu je mogao spokojan na spavanje:

Bili su koncentrirani u obrani

– Kada vam momčad ovako igra u onom obveznom dijelu, onda je užitak voditi utakmicu. Naš ritam bio je visok, a bili smo i koncentrirani na obranu pa smo zabili i nekoliko lakih koševa. Visok ritam utakmice bio je ključan jer smo time uveli njihove igrače u umor i natjerali ih da griješe. A mnogi su se pitali kako li će Cedevita izgledati bez Cherryja, no i u toj priči Zdovc je dobio zadovoljštinu.

– Ako je pristup cijele momčadi pravi, izostanak bilo kojeg igrača u jednoj se utakmici može nadoknaditi, svoj doprinos je dao i povratnik Katić, kojem je ovo bila prva utakmica nakon višemjesečnog izostanka. Da smo u prvoj utakmici imali ovakav odnos prema poslu, dobili bismo je i bez Stipanovića. Četvrta utakmica igra se u nedjelju u 20 sati u Draženovu domu.