Ante Delija nokautom započeo novu sezonu: Podcjenjuju me, a ja obaram!

Na isteku prve minute druge runde u borbi održanoj u Dallasu, Ante Delija nokautirao je Brazilca Matheusa Scheffela i tako u novu sezonu promocije PFL krenuo s pet bodova. Za razliku od profesionalnog boksa, kik-boksa i standardnih MMA organizacija, Professional Fighting League ima drugačiji sustav natjecanja u kojem se najprije skupljaju bodovi pa se po toj ljestvici određuju sudionici četvrtfinala.

Dosad je išao glavom kroz zid

I zato je jako važno da je 31-godišnji Dubrovčanin ovu borbu dobio nokautom jer, što ste brži i efektniji, to ćete za borbu dobiti više bodova. Ono što je za Antu psihološki jako važno jest da je on ovu borbu, kao bazični džudaš, dobio udarcima rukama. Prvi put protivnika je rušio prednjim (lijevim) direktom, a dokrajčio ga je desnim zadnjim direktom koji je izveo kao kontru na udarac nogom u tijelo.

– Podcjenjuju me na svakom koraku, a ja sam kao obični džudaš, evo, počeo rušiti ljude i udarcima šakom. Kao stand-up borac, Brazilac je očekivao da ću ga ići rušiti, a ja sam ga dobio na šake jer sam vjerovao u dosadašnji rad na boksačkim tehnikama sa Stipom Drvišem. Isprva smo puno toga morali ispravljati jer sam neke stvari krivo radio i tek sada smo došli na razinu da mogu početi učiti – kazao nam je Delija javivši nam se iz svoje hotelske sobe u Dallasu dok se pakirao za povratak kući.

Uz njega je bio i Drviš koji ga je, kao bivši svjetski boksački prvak u poluteškoj kategoriji (WBA), očito dosta toga naučio. A "Spiderman" s borcem koji nosi nadimak "Walking Trouble" radi od 2018. i Antina nastupa u Fukuoki.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 09.11.2019., Zagreb - Borilacki spektakl KSW 51 u Areni Zagreb. Borba do 120kg, Ante Delija (Hrvatska) - Oli Thompson (Engleska). Photo: Igor Kralj/PIXSELL

– Ovo što smo radili moralo je proraditi prije ili kasnije. Kad smo počeli raditi, morali smo po pitanju ručnih tehnika krenuti ispočetka jer je krivo naučio i, dok se to ispravilo, trebalo je vremena. Bitno mi je kod njega da je dobro postavljen na nogama, a kada si dobar na nogama, onda možeš i bolje eskivirati i kontrirati. U boksu, ali i u MMA sve kreće od nogu – kazao nam je Drviš dodavši još ponešto na temu Delijina potencijala:

– Ante ima nenormalan potencijal. Kada je fizički spreman i koncentriran, on može bilo koga pobijediti. Prije je sve radio na silu, često je išao glavom kroz zid, a kada dođeš na ovu razinu, moraš imati taktičke mudrosti i strpljenja. S obzirom na to da je teškaš, a oni kasnije sazrijevaju, i sa svojom 31 godinom pred njim je još dosta dobrih godina.

I sam Ante uvjeren je u to.

– Vjerujem u sebe više nego ikada, a treba imati i malo sreće. Lani sam imao malo sreće s tim bodovima pa sam upao u četvrtfinale.

Kao i za prethodne mečeve, i za sljedeći koji će se održati 24. lipnja Ante će se pripremati u Zagrebu.

– Borba će biti u Atlanti, a protivnika ne znam. Nadam se polufinalu, na jesen, u Londonu. Volio bih to više nego išta, da može na borbu doći više navijača. Imao sam ih i ovdje, bodrili su me američki Hrvati, no u London bi došli i moji navijači iz Hrvatske.

Želja je polufinale u Londonu

Vjerojatno bi tada uz njega bio i njegov mentor Mirko Filipović od kojeg je također puno naučio i uz kojeg bi možda i mogao dohvatiti glavnu nagradu – milijun dolara – koju PFL nudi godišnjim pobjednicima. A prošle sezone bio je blizu, ali je u finalu izgubio od Brazilca Cappelozze koji je i ove sezone u konkurenciji.

A lanjski pobjednik krenuo je u novu sezonu nokautom (Austin) u prvoj rundi, baš kao i Rus Golcov (Goodale) te Brazilac Ferreira (Jones) koji je, za 25 sekundi, ostvario najbrži teškaški prekid u povijesti PFL organizacije.

