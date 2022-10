ANKETA Rebić se vratio u velikom stilu, treba li ga opet pozvati u reprezentaciju?

Bivši hrvatski reprezentativac Ante Rebić dugo vremena se mučio s ozljedama, nije ga bilo cijeli deveti mjesec, a onda je eksplodirao u povratničkoj utakmici za Milan.

Rossoneri su slavili u drami kod Empolija, a naslovne uloge je preuzeo Rebinator koji od zadnjeg Eura ne igra za reprezentaciju jer je kritizirao igru vatrenih i izbornika Zlatka Dalića.

Samo šest minuta je trebalo Rebiću da se upiše u strijelce, a u zadnjim trenucima je asistirao Leau za konačnu potvrdu pobjede. Trener Stefano Pioli je već na početku sezone najavio kako Hrvata vidi kao važnog igrača Milana i očekuje od njega puno ove sezone

Foto: Fabio Fagiolini / ipa-agency.net Milan's Ante Rebic celebrates after scoring the 1-0 goal during Empoli FC vs AC Milan, italian soccer Serie A match in Empoli, Italy, October 01 2022 Photo: Fabio Fagiolini / ipa-agency.net/IPA

Zbog čestih izostanaka Ante je odigrao tek tri ligaške utakmice, ali i to mu je bilo dovoljno da upiše tri pogotka, a naša reprezentacija ima određenih problema s napadačima.

U prve dvije sezone igranja u talijanskom velikanu, naš ofenzivac imao je vrlo dobru statistiku, zabijao je po 11 prvenstvenih pogodaka i bio jedan od igrača koji su se najviše spomijali u talijanskim tiskovinama.

Treba li vratiti Antu Rebića među 'vatrene' uoči SP-a? Da, dobri napadači nam silno trebaju 36,00% +

Ne, nema kvalitetu i nije se ispričao 64,00% +

