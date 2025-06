Andrej Kramarić za Večernji list otkrio vraća li se u Dinamo: 'Ne trebate me to ni pitati...'

Ponajbolji igrač Hrvatske nogometne reprezentacije u netom završenom ciklusu, Andrej Kramarić, javio se za VL jutro nakon utakmice s Česima u Osijeku. Jako smo bili ugodno iznenađeni nastupom Hrvatske, igrala je izvanredno, je li on očekivao takvu izvedbu, pitali smo Kramarića.

- Odigrali smo stvarno top utakmicu. Već u prvom poluvremenu rezultatski je moglo biti bolje, pa smo onda imali jednu "rupicu" početkom drugog poluvremena, kada je došla kazna u vidu njihovog pogotka. Ja kažem – dobrodošla kazna, koja nas je još više razbudila, probudila u nama još jače lavove, i – stvarno smo utakmicu pregazili. Zasluženo dobili, s tim da je rezultat mogao biti i veći. Lijepa priča za kraj sezone. Dobro smo se osjećali, puni pozitivne energije, igrali kao momčad supernogomet – kazao je Andrej.

Češka je solidna reprezentacija, pa je onda i zadovoljstvo još veće?

- Naravno. Pet komada lijepo izgleda, nakon sedam Gibraltaru. Bili smo svjesni što je reprezentacija proživljavala u kvalifikacijama, ne samo u naše vrijeme, nego unatrag tridesetak godina, pa smo stoga bili maksimalno motivirani i fokusirani na utakmicu. Vjerujem da je svima nama napokon cilj i želja da dočekamo zadnju utakmicu kvalifikacija bez panike i stresova.

Je li vam čestitao vaš ozlijeđeni suigrač iz Hoffenheima Hložek?

- Je, pričao sam s njim i prije i poslije utakmice. Na žalost, ozlijedio se, bilo ga je strah da mu se nije dogodila ista ozljeda koju je imao tijekom sezone, ali srećom sada je OK, trebat će mu par tjedana za oporavak. Za nas, Hoffenheim, važno je da Hložek nije teže ozlijeđen. Međutim, nije on jedini Čeh u mojoj momčadi. Bio je tu Kaderabek, pa lijevi bek Jurasek, pa onda i stoper Hranac. Drago mi je da sam pobijedio svoje Čehe. Hložek mi je čestitao na pobjedi, i naručio moj dres s utakmice, tako da taj dres ide njemu. U znak moje podrške dok se oporavlja od ozljede.

Koje je pravo lice Hrvatske? Protiv Francuske smo odigrali jednu vrhunsku i jednu izrazito slabu utakmicu, a sad protiv Češke opet briljirali.

- Realnost je da su Francuzi, Španjolci i Portugalci bolje momčadi od nas, a mi smo puno bolji naprimjer od Češke. Mi smo neka zlatna, visoka sredina između ovih vrhunskih i ovih slabije plasiranih od nas. Mi smo ona "sredina" koja je u stanju iznenaditi svaku momčad na svijetu. U nama ima još puno dinamita, ali na žalost kada se igra protiv Francuske, Španjolske ili Portugala, onda se nešto pita i njih, a tu pričamo o najboljim igračima na svijetu. A protiv njih nije lako igrati. Ne bih se volio s njima uspoređivati jer je to laganje sebi, budući da mi nemamo Yamala, Dembelea, Mbappea i takvih još dvadeset u svlačionici. Mi smo Hrvatska koja ima ovaj kadar, koji teško može biti išta bolji, i to je naša realnost. No, mi ne trebamo zbog toga biti ljubomorni i uspoređivati se s velikim nacijama. Ovo što smo mi napravili u zadnjih sedam godina ne znam hoće li se ikada više ponoviti. I treba biti zahvalan Bogu na ovakvoj generaciji.

Što kažete na činjenicu kako su naši ponajbolji igrači protiv Čeha bili Kramarić (33), Perišić (36), Modrić (39) i Budimir (33)?

- Za nas "starce" koji još uvijek gaze na terenu to je dobro. Mi se svi dobro osjećamo, motivirani smo, sve dobro funkcionira, a šta će biti s reprezentacijom u budućnosti – to vi procijenite. Uvijek je Hrvatska ima talenata, dobrih mladih igrača...

Hoćete li igrati za Hrvatsku i nakon SP-a 2026.?

- To ćemo vidjeti. Ne treba ništa unaprijed izjavljivati. Ja se za sada dobro osjećam, cilj mi je samo – ostati zdrav u nogama i u glavi, i onda kako bude – bit će.

Ostajete u Hoffenheimu i u sljedećoj sezoni?

- Mislim da da. Nemam više 18 godina da se idem dokazivati negdje, stvarno u Hoffenheimu imam status kakvoga nisam mogao ni sanjati, da ću ga kao "bauštelac" postići u nekom njemačkom klubu. Realno, takav status više nigdje neću dobiti i svjestan sam da trošiti energiju na nešto novo, na novo dokazivanje, ne bi bila idealna odluka. Koliko sam puno dao za Hoffenheim, toliko je i Hoffenheim dao meni.

Gdje vidite Hrvatsku na SP-u 2026.?

- Još uvijek nismo na Svjetskom prvenstvu i ne želim ni pričati o tome. Tri mjeseca jako je puno vremena – do kraja kvalifikacija, a i za godinu dana puno toga se može promijeniti. Zato nema potrebe pričati o Svjetskom prvenstvu. Želja je samo da rujan, listopad i studeni završimo kao prvina ljestvici, te da u ožujku 2026. samo uživamo i pripremamo se za SP.

Jeste li kao strijelac bili iskreni kada ste rekli da niste opterećeni Šukerovim rekordom od 45 golova? Vi ste na 34. Sigurno i Perišić i i vi imate glad za tim dosegom?

- Znam da mi ne vjerujete, ali meni taj cilj nikad nije bio u glavi, niti će ikada biti. Iako, teoretski, Ivan i ja smo mu blizu. O Perijinim razmišljanjima ne mogu ništa reći, vjerojatno bi on to htio, ali ja ću iskreno reći da sam već prije par godina prihvatio drugačiju ulogu u reprezentaciji, i jednostavno kao osoba i kao igrač osjećam se jako dobro u toj momčadi, i to mi je zapravo bio najvažniji cilj. Kao i u Bundesligi – da probam što dulje uživati u nogometu. A broj pogodaka me u ovom trenutku ne interesira.

Je li vam drago što je Rijeka prvak?

- Drago mi je, jer Rijeka je meni dala odskočnu dasku koju na žalost nikad nisam dobio u Dinamu. Priča je to ispričana milijun puta, i ne bih se volio na nju vraćati. Naravno da sam ja zagrebački dečko, ali eto – Rijeka je tu titulu zaslužila, s obzirom na svoj kadar, i što joj se dogodilo prije sezone. Tada nitko nije računao na njih, nisu bili ni blizu favoriti, i dečki su to zaslužili krvavim radom i poštenjem. Zato je najpoštenije da je Rijeka prvak.

Ima li vas uopće smisla povezivati s eventualnim povratkom u Dinamo?

- Ne trebate mi to ni pitati. Nema to smisla, jedino što mogu reći da ću se u Dinamo jednoga dana vratiti kao trener. Ne kao pomoćni, nego kao glavni trener. A kao igrač teško – zaključio je Andrej Kramarić.