Analizirali smo prvi krug SP-a: Nikad više dosadnih i negledljivih utakmica, ove momčadi totalno su podbacile

Jučerašnjim susretima počele su utakmice drugog kruga igranja po skupinama na Svjetskom prvenstvu u Kataru. U tom prvom krugu vidjeli smo dosta razočaravajućih utakmica i tek nekoliko momčadi koje su svojim uvjerljivim partijama pokazale da su s pravom u krugu favorita za naslov prvaka.

Brazil se poigrao sa Srbijom

Prvo o tim ljepšim stvarima, u njih ulaze razigrana Španjolska koja je utrpala sedam komada Kostariki. Španjolci igraju bez klasičnog centarfora, no oni su to svojom kombinatorikom mogu priuštiti za razliku od ostalih momčadi. Doduše, treba malo s oprezom uzeti tih 7:0 Danija Olma i društva jer Kostarika izgledao vrlo neozbiljno, kao da su u Dohu došli u šoping, a igranje utakmica im je samo nužno zlo.

Tako su i izgledali na travnjaku i mogli su stradati još i gore. Puno su pokazali i Englezi, toliko kritizirani u svojoj javnosti odigrali su jako dobro protiv Irana, slavili sa 6:2, ali još više od same igre može ih veseliti potencijal koji imaju. Kad jednoj momčadi s klupe ulaze Rashford, Grielish i Foden, a još je niz sjajnih igrača ostao na klupi, jasno je da imaju ozbiljnu momčad. A taj Iran je na startu drugog kruga protiv Walesa pokazao da nije baš bezveznjak i zasluženo slavio s 2:0.

Očekivanu snagu pokazali su Francuzi, iako su ostali bez nekoliko zvijezda koje bi imale mjesta u udarnoj postavi kao što su, primjerice, Benzema i Pogba. Predstavili su se u odličnom izdanju iako su od Australije gubili s 0:1, no konačnih 4:1 i uvjerljiva partija drže aktualne svjetske prvake opravdano u ulozi favorita. U tom krugu ostaje i Brazil koji je na startu prvenstva od tih favoriziranih momčadi imao i najtežeg suparnika, no bez većih problema se obračunao sa Srbijom koja je bombastično najavljivala da će Brazil pasti. No momčad puna zvijezda iz najvećih klubova pokazala je svoju raskoš, tehniku i brzinu igre, a tome Srbija nije mogla parirati.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Germany v Japan - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 23, 2022 Japan's Ritsu Doan scores their first goal REUTERS/Molly Darlington Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

O igri naše reprezentacije već je puno toga napisano, očekujemo bolje dane protiv Kanade i Belgije. Doduše, i Belgija bi morala bolje, kao i Portugal i Nizozemska. Iako su te tri zvučne reprezentacije slavile u prvom krugu, nisu bile nimalo uvjerljive.

Ono što nije dobro na ovom Svjetskom prvenstvu puno je loših utakmica. Primjerice, na Svjetskom prvenstvu u Rusiji samo je jedna utakmica završila s 0:0, na cijelom turniru, od 64 utakmice. A ovdje je samo u prvom krugu četiri puta završavalo s 0:0. Još lako za to kad utakmica završi bez pogodaka, ali u tim susretima uglavnom je bilo negledljivog i nekvalitetnog nogometa te uz spomenutu neozbiljnu Kostariku ozbiljniji, ali ne i kvalitetniji domaćin Katar.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Doha, Qatar - November 22, 2022 Argentina fans look at a 'Welcome to Qatar' sign in the Corniche fan zone during a light and fireworks show REUTERS/Pedro Nunes Photo: PEDRO NUNES/REUTERS

Svakako u najveća razočaranja ulaze Argentina i Njemačka, velikani koji su poraženi na startu, Argentina od Saudijske Arabije, a Njemačka od Japana. No manje su razočarali igrom, nije to bilo baš tako loše i, nastave li igrati dobro, ostat će u borbi za prolaz. Dosta je reprezentacija u krugu onih koje još nisu definirane, među njima je i naša reprezentacija ako ćemo suditi po prvim utakmicama.

Tek treba vidjeti koliko mogu Ekvador koji je startao pobjedom, ali i Senegal koji je izgubio, ali i pokazao određenu kvalitetu, treba pričekati i što može SAD, kako će se profilirati Poljska i Meksiko u skupini s Argentinom. Danska i Tunis odigrali su jednu od dosad najdosadnijih utakmica i s Australijom će se boriti za svoje pozicije.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Qatar v Senegal - Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - November 25, 2022 Qatar players look dejected after Senegal's Bamba Dieng scored their third goal REUTERS/Molly Darlington Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Japanci su iznenadili Nijemce i sad je ta skupina u kojoj je i Španjolska jedna od najzanimljivijih, a tu je i skupina s Brazilom u kojoj Švicarska već ima pun plijen nad Kamerunom i dobru startnu poziciju, no ni Kamerun ni Srbija neće odustati od borbe za drugo mjesto ako im je već Brazil nedohvatljiv. Slično je i u skupini u kojoj Portugal ima pobjedu, no Gana nije bila bezazlena, možda u tom porazu čak i bolja od onoga što su pokazali Urugvaj i Južna Koreja.

25 pogodaka na četiri utakmice

Statistički, u prosjeku je palo puno pogodaka, a lijepom prosjeku doprinijele su utakmice Engleska – Iran (6:2), Španjolska – Kostarika (7:0), Francuska – Australija (4:1) te Portugal – Gana (3:2).

Zanimljivo, u cijelom prvom krugu nije pokazan ni jedan crveni karton, dočekali smo ga tek jučer u prvoj utakmici drugog kruga kada je isključen vratar Walesa u susretu s Iranom. Nije bilo ni pogodaka izvan 16 metara u prvom krugu, ali i to smo dočekali jučer od Iranaca na startu drugog kruga. I ni jedna momčad nije uspjela zabiti izravno iz slobodnog udarca.

