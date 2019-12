Amerikanci pogreškom u reklami izazvali salve kritika: To je BiH, a ne Hrvatska!

Kawhi Leonard, Paul George i drugi NBA velikani iz LA Clippersa mogli bi dogodine na kraju sezone posjetiti Mostar i Hercegovinu.

Povod je vjenčanje našeg proslavljenoga košarkaša Ivice Zupca i izabranice njegova srca Kristine Prišč, s kojom se kršni Čitlučanin zaručio prošlog ljeta na Bahamima.

A upravo taj događaj bio je povod i njegovom klubu koji je u suradnji s Lexusom Zupca odveo kod krojača kako bi mu uzeli mjere za vjenčano odijelo.

U promotivnom spotu Clippersi su naveli kako je Zubac rođen u Čitluku u Hrvatskoj, a ta pogreška pokrenula je komentara ispod njihovog videozapisa u kojem su ih vjerni pratitelji i navijači Ivice Zupca odmah upozorili kako su napravili propust.

Measurements made. Fabrics picked.



We’re riding along with @ivicazubac to the tailor to pick out his wedding suit.



Life in the League pres. by @Lexus