DRAKONSKA KAZNA

Bivši košarkaš osuđen na 60 godina zatvora

Shenzhen: Svjetsko prvenstvo u košarci, Dominikanska Republika pobijedila Njemačku
Yang Lei/XINHUA
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
06.05.2026.
u 19:28

Bivši dominikanski košarkaš Dagoberto Pena (37) osuđen je na Floridi na 60 godina zatvora nakon što se izjasnio krivim za više optužbi povezanih sa seksualnim iskorištavanjem maloljetnika

Slučaj je izašao na vidjelo u travnju 2025. godine kada je otac prijavio neprikladnu komunikaciju između optuženika i maloljetnika. Nakon te dojave, vlasti su od optuženika zaplijenile elektroničke uređaje i digitalne račune, gdje su pronašli poruke, slike i videozapise ilegalnog sadržaja. Nakon toga, istražitelji su identificirali još dvije žrtve. Pena se izjasnio krivim 23. siječnja ove godine.

Tijekom karijere igrao je za nekoliko španjolskih klubova među kojima su bili CB Estudiantes, Barcelona Basquet B, Basquet Coruna, litavski Pieno Žvaigždes, francuski Aix Maurienne Savoie.... Za reprezentaciju Dominikanske Republike nastupio je na Svjetskom prvenstvu 2019.

Nakon prekida igračke karijere preselio se na Floridu, gdje je radio kao učitelj tjelesnog odgoja i trener, što se pokazalo samo kao paravan za njegove stravične radnje.
Ključne riječi
košarka košarkaš

