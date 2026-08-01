FOTO Nekadašnji suigrači ponovno zajedno, Perišić i Džeko privukli veliku pažnju

Ivan Perišić i Edin Džeko ponovno su se susreli, ovoga puta daleko od nogometnih terena. Nekadašnji suigrači iz milanskog Intera dio ljetne stanke prije početka nove sezone provode u Sarajevu, gdje su izazvali veliko zanimanje građana.

Njihovo zajedničko pojavljivanje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine privuklo je brojne prolaznike, koji su iskoristili priliku za fotografiranje i kratki razgovor s dvojicom iskusnih nogometaša. Perišića i Džeku veže dugogodišnje prijateljstvo, a njihovo druženje razveselilo je i navijače u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Džeko se posljednjih tjedana nalazi u domovini zajedno sa svojom obitelji. Tijekom boravka u Sarajevu sa suprugom Amrom posjetio je i koncert Dine Merlina na stadionu Koševo, dok je dio ljetnog odmora proveo i na hrvatskoj obali.

Kapetan reprezentacije Bosne i Hercegovine često boravi u Dubrovniku, gdje posjeduje nekretninu, no uskoro ga očekuje povratak klupskim obvezama. U posljednje vrijeme sve se češće spominje mogućnost njegova transfera u njemački Schalke 04.