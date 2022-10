Alen Babić otkrio kako ga Oscar Rivas pokušava izbjeći u meču za svjetski naslov

Boksački promotor Eddie Hearn je prije nekoliko tjedana izjavio kako će WBC-ov prvak ‘bridger’ kategorije Oscara Rivasa pojas trebati braniti protiv našeg Alena Babića i to negdje krajem studenog.

Savageov prijatelj Dillian Whyte dogovorio je mač 26. studenog protiv Jermainea Franklina, pa je postojala mogućnost da se upravo na programu te priredbe nađe meč za WBC-ov naslov između Babića i Rivasa, piše Croring.

Alen je gostujući u Podcast Inkubatoru istaknuo kako bi se mogao boriti tog datuma, ali ne protiv Kolumbijca. Hrvatski boksač ispričao je svoj razgovor s Whyteom.

– Rekao mi je kako je WBC naredio da moram boksati za naslov 10. ili 17. prosinca. Jedan od ta dva vikenda, no Rivas navodno pokušava izbjeći taj meč. On želi boksati protiv Rozanskog, jer ima 37 godina i gotov je, tako da, Rivas koči našu borbu – kazao je Alen Babić.

Savage je otkrio kako se prije želio boriti Poljaka Lukasza Rozanskog, koji se nalazi na četvrtom mjestu WBC-ove ljestvice ‘bridger’ kategorije.

– Želio sam prebiti Rozanskog kao mačku, ali meč između Rivasa i mene je mnogo zanimljiviji – istaknuo je Alen Babić, koji je bio u društvu Marka Miluna i Hrvoja Sepa.

A Sep je iznio zanimljivu analizu Alenovog potencijalnog protivnika za pojas prvaka.

– Rivasa se sjećam s Olimpijskih igara 2008., a i godinu ranije na SP-u bio je baš neugodan. Nizak za supertešku kategoriju, usko je držao gard, bio je eksplozivan i dobro pogađao – rekao je Hrvoje Seo i nastavio:

– On je idealan protivnik za Alena. Kao profesionalac boksa otvoreno, a to je za Babića idealno. Rivas nije fajter, otvara se sve više i ima široke krošee. To je super za nekog tko je ‘brawler‘ poput Alena. To je Babićev, a ne Rivasov stil. Da je to Rivasu s Olimpijskih igara, onda bi to bio zahtjevan meč. Ali ovako, to je odlično. Bio bi to odličan meč.

Alen Babić je otkrio kako bi Rivas mogao tražiti odgodu za siječanj ili veljaču sljedeće godine.

>> Sin predsjednika Milanovića veliki je talent: Ima 18 godina i 104 kg, prešao je u najtežu kategoriju!