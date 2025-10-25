Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NITKO TO NIJE NAPRAVIO

Aleksander Ovečkin došao na korak od 900. golova u NHL-u

Aleksandr Ovečkin
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
25.10.2025.
u 14:33

Ruska hokejaška zvijezda udaljena je samo jedan gol od toga da postane prvi igrač koji je postigao 900. gol u NHL-u.

Aleksander Ovečkin postigao je svoj 899. gol u NHL-u i dodao asistenciju u pobjedi 5-1 njegovih Washington Capitalsa nad Columbus Blue Jacketsima.

Ruska hokejaška zvijezda udaljena je samo jedan gol od toga da postane prvi igrač koji je postigao 900. gol u NHL-u.

John Carlson i Connor McMichael također su upisali gol i asistenciju, dok su Justin Sourdif i Tom Wilson postigli po gol, pomažući Washingtonu da pobijedi u svojoj šestoj utakmici u sedam utakmica. Logan Thompson obranio je 34 udaraca prema vratima Capitalsa.

Denton Mateychuk zabio je za Blue Jacketse, a Jet Greaves završio je s 25 obrana.

Ruski as je blizu još jednog rekorda. Naime, sljedeća utakmica u NHL-u protiv Ottawa Senatorsa u Capital One Areni bit će njegova 1.500. po redu u sjevernoameričkoj hokejaškoj ligi.

Ovečkin, 40godišnji lijevi krilni igrač, koji je prošle sezone prestigao Waynea Gretzkyja (894) i postao vodeći strijelac NHL-a, postat će osmi igrač u povijesti lige koji je dosegnuo ovu prekretnicu s jednim klubom.

"Prilično je cool", rekao je Ovečkin. "To je prilično poseban trenutak za mene i moju obitelj. Sretan sam što sam odigrao toliko utakmica, i to za jednu momčad. To je nešto posebno. Kada dođete u ligu, želite odigrati što više utakmica, ali 1500 je prilično velik broj."

Ovečkin će se pridružiti Gordieju Howeu (1.687 utakmica s Detroit Red Wingsima), Patricku Marleauu (1.607 utakmica sa San Jose Sharksima), Nicklasu Lidstromu (1.564 utakmice s Detroitom), Alexu Delvecchiu (1.550 utakmica s Detroitom), Shaneu Doanu (1.540 utakmica s Winnipeg Jetsima/Phoenixom i Arizona Coyotesima), Rayu Bourqueu (1.518 utakmica s Boston Bruinsima) i Steveu Yzermanu (1.514 utakmica s Detroitom) kao igračima koji su odigrali 1500 utakmica za jedan klub, objavila je NHL na svojoj web stranici.

Ovečkin, koji je u Washington došao kao prvi ukupnim izborom na NHL draftu 2004. godine, ponosan je što je odigrao svaku utakmicu za Capitalse. Uz bacača Waltera Johnsona, koji je igrao za Washington Senatorse u Major League Baseballu od 1907. do 1927., oni su jedini sportaši koji su igrali za neki washingtonski tim 21 sezonu.

Sinoć su odigrane još tri utakmice u NHL-u. Dougie Hamilton se istaknuo, postigavši ​​dva gola uz jedan igrač više i asistenciju za New Jersey Devilse koji su pobijedili San Jose Sharkse u sedmoj utakmici zaredom s 3-1.

Mattias Samuelsson je dva puta zabio za domaće Buffalo Sabrese u pobjedi od 5-3 nad Toronto Maple Leafsima.

Gabriel Vilardi je imao gol i asistenciju, a rezervni vratar Eric Comrie imao je 30 obrana, dok su Winnipeg Jetsi pobijedili Calgary Flamese s 5-3.
Ključne riječi
Hokej Aleksander Ovečkin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo 2025 - ženski slalom, druga vožnja
Video sadržaj
ČEKAMO SLALOM

Druga vožnja je bila razočarenje, ali TOP 10 u veleslalomu je dobar početak za Zrinku

Puno se među hrvatskom skijaškom zajednicom razgovaralo o tome da Zrinka ima veliku želju napredovati u veleslalomu, pričao je o tome za Večernji list, primjerice, i najbolji hrvatski skijaš te specijalist za veleslalom, Filip Zubčić. Napredak u Zrinkinoj kvaliteti je itekako vidljiv, jedino ono što nedostaje kako bi deseta, sedma i šesta mjesta na kraju postala i postolja su spajanja dvije vožnje

Učitaj još

Kupnja