Trump priprema vojni udar na Venezuelu? Izvori otkrili koji je zapravo krajnji cilj moguće operacije

Predsjednik SAD-a, Donald Trump, razmatra brojne opcije za izvođenje vojnih udara protiv narko kartela koji djeluju u Venezueli, uključujući moguće napade na ciljeve unutar zemlje. Prema izvorima bliskim administraciji, ovi koraci dio su šire strategije koja ima za cilj slabljenje venezuelskog predsjednika Nicolása Madura, kojeg SAD smatra odgovornim za široku trgovinu drogom koja pogađa cijelu regiju, piše CNN.

Nedavni smrtonosni napad na navodni narko brod koji je napustio Venezuelu bio je jedan od tih poteza. Prema izvorima, taj je udar tek početak opsežnije akcije za suzbijanje trgovine drogom, koja bi mogla u konačnici dovesti i do političkog sloma Madura. Trumpova administracija smatra da bi ovakvi napadi mogli izazvati pritisak na osobe u Madurovom okruženju koje su profitirale od ilegalnih prihoda kartela, što bi moglo dovesti do njihova pokušaja smjene venezuelskog predsjednika.

Trump je u petak odgovorio na novinarsko pitanje o mogućoj promjeni režima u Venezueli, rekavši: "Ne razgovaramo o tome, ali govorimo o činjenici da je Venezuela imala vrlo čudne izbore." Time je aludirao na prošlogodišnje predsjedničke izbore u Venezueli, koji su bili pod sumnjom zbog optužbi za izborne nepravilnosti.

Kako bi pokazao ozbiljnost svojih namjera, SAD je u posljednjim tjednima pojačao svoju vojnu prisutnost u Karibima. U blizini Venezuele sada se nalaze brodovi opremljeni raketama Tomahawk, napadna podmornica, više od 4.000 američkih mornara i marinaca te desetak F-35 borbenih zrakoplova koji su premješteni na Puerto Rico. Ove vojne snage imaju za cilj, osim zaštite američkih interesa, i slanje jasne poruke Maduru.

Administracija je također pojačala svoje optužbe protiv Madura, kojeg je označila kao narkoterorista s vezama sa zloglasnim kartelima. Za njegovo uhićenje povećana je nagrada na 50 milijuna dolara. Na ovu odluku Trump je prethodno dao zeleno svjetlo za izvođenje smrtonosnih vojnih operacija protiv kartela, tretirajući osumnjičene krijumčare drogom kao neprijateljske borce, a ne samo kriminalce.

Trumpov ministar vanjskih poslova, Marco Rubio, jasno je naglasio da SAD neće oklijevati u provođenju protunarko operacija, gdje god da se nalaze karteli, i to protiv interesa SAD-a. On je potvrdio da će napadi poput onog na narko brod biti ponovljeni ako bude potrebno.

Iako se mnogi potezi američke administracije prema Venezueli čine smionim, ostaje nejasno hoće li napadi u budućnosti biti usmjereni i na ciljeve unutar same Venezuele. Dva dužnosnika Bijele kuće za CNN su potvrdila da Trumpova administracija ostavlja otvorenu mogućnost daljnjih sličnih udara. Jedan izvor je rekao da je Trump dao jasno do znanja da bi odmah odobrio napad na teroriste ako se ukaže prilika.

Međutim, unatoč snažnim vojnim i političkim prijetnjama, Washington i dalje koordinira deportacijske letove s venezuelanskim vlastima, a nedavno je ponovno odobrena dozvola američkoj naftnoj kompaniji Chevron za nastavak proizvodnje u Venezueli, koja posjeduje najveće poznate rezerve nafte na svijetu. Ova kontradikcija izaziva zabrinutost među stručnjacima i bivšim dužnosnicima, koji se pitaju što Trumpova administracija zapravo pokušava postići.

Trump na privatnoj večeri okupio 24 tehnološka magnata, ali jednog nije bilo: Sve ih pitao isto pitanje

"Hoće li SAD invazijom svrgnuti Madurov režim, kad on zapravo nudi većinu onoga što administracija traži?" pita se Benjamin Gedan, bivši direktor za Venezuelu u Nacionalnom vijeću sigurnosti pod administracijom Baracka Obame.

SAD će, kako ističu iz Bijele kuće, koristiti sve raspoložive resurse u borbi protiv narko kartela i donošenju pravde za odgovorne, a za Madura tvrde da nije legitimni predsjednik Venezuelu, već bjegunac koji je optužen za trgovinu drogom.