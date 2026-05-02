Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
WTA MADRID

Ukrajinka iznenadila u finalu i uzela naslov pa šokirala ponašanjem prema protivnici

Madrid Open
ANA BELTRAN/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.05.2026.
u 20:41

Mira Andrejeva, koja je prije četiri dana proslavila 19. rođendan, bila je druga najmlađa finalistica na ovom turniru ustanovljenom 2009., ali nije uspjela postati i najmlađa pobjednica

Ukrajinska 23-godišnja tenisačica Marta Kostjuk (WTA - 23.) u subotu je postala pobjednica madridskog WTA 1000 turnira na zemljanoj podlozi, nakon što je u finalnom dvoboju svladala 19-godišnju Ruskinju Miru Andrejevu (WTA - 8.) sa 6-3, 7-5 za 81 minutu. Nakon kraja meča, Kostjuk se odbila rukovati sa suparnicom pa je ruku pružila samo sucu. Ovo joj nije prvi put da se odbila rukovati s ruskim tenisačicama.

To je ukupno treći WTA naslov u karijeri za Kotsjuk, ali prvi iznad razine WTA 250 turnira. Ukrajinskoj tenisačici je ovo bilo šesto finale na WTA Touru u karijeri.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

Mira Andrejeva, koja je prije četiri dana proslavila 19. rođendan, bila je druga najmlađa finalistica na ovom turniru ustanovljenom 2009., ali nije uspjela postati i najmlađa pobjednica. Ovo joj je bio drugi poraz u isto toliko međusobnih dvoboja s Kostjuk i tek drugi poraz u sedam finalnih dvoboja.

Zahvaljujući ovom naslovu Marta Kostjuk će doći do svog najboljeg renkinga u karijeri, a u ponedjeljak će se naći na 15. mjestu pojedinačne WTA ljestvice. Andrejeva će napredovati s osmog na sedmo mjesto.

Osim što je osvojila 1000 bodova, Kostjuk je kao pobjednica zaradila više od milijun eura (1.007.165). Andrejeva je ulaskom u finale postala bogatija za 535.585 eura i 650 bodova.
Ključne riječi
Ukrajinka tenis WTA Madrid Marta Kostjuk Mira Andreeva

Komentara 2

Pogledaj Sve
MR
MrWho
20:53 02.05.2026.

Šokirala ponašanjem!?! Zašto? Normalno, ljudsko ponašanje. Šokirala bi ponašanjem da je pružila ruku suparnici iz agresorske zemlje koja po njenoj domovini ubija nevine ljude!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

FILE PHOTO: Hyundai Card Super Match - Carlos Alcaraz v Jannik Sinner
Video sadržaj
SITUACIJA NIJE DOBRA

Crne slutnje će se obistiniti? Stručnjak: Alcaraz bi mogao propustiti cijelu sezonu

Cijeli teniski svijet s velikom neizvjesnošću prati situaciju oko ozljede Carlosa Alcaraza, a tajnovitost njegovog tima samo potpiruje glasine. Dok se mladi Španjolac povukao s ključnih turnira, uključujući i Roland Garros, ugledni stručnjak upozorava da bi, u najgorem slučaju, oporavak mogao trajati do šest mjeseci, što bi značilo kraj sezone i čak prisilnu promjenu tehnike udarca

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!