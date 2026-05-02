Ukrajinka iznenadila u finalu i uzela naslov pa šokirala ponašanjem prema protivnici

Ukrajinska 23-godišnja tenisačica Marta Kostjuk (WTA - 23.) u subotu je postala pobjednica madridskog WTA 1000 turnira na zemljanoj podlozi, nakon što je u finalnom dvoboju svladala 19-godišnju Ruskinju Miru Andrejevu (WTA - 8.) sa 6-3, 7-5 za 81 minutu. Nakon kraja meča, Kostjuk se odbila rukovati sa suparnicom pa je ruku pružila samo sucu. Ovo joj nije prvi put da se odbila rukovati s ruskim tenisačicama.

To je ukupno treći WTA naslov u karijeri za Kotsjuk, ali prvi iznad razine WTA 250 turnira. Ukrajinskoj tenisačici je ovo bilo šesto finale na WTA Touru u karijeri.

Mira Andrejeva, koja je prije četiri dana proslavila 19. rođendan, bila je druga najmlađa finalistica na ovom turniru ustanovljenom 2009., ali nije uspjela postati i najmlađa pobjednica. Ovo joj je bio drugi poraz u isto toliko međusobnih dvoboja s Kostjuk i tek drugi poraz u sedam finalnih dvoboja.

Zahvaljujući ovom naslovu Marta Kostjuk će doći do svog najboljeg renkinga u karijeri, a u ponedjeljak će se naći na 15. mjestu pojedinačne WTA ljestvice. Andrejeva će napredovati s osmog na sedmo mjesto.

Osim što je osvojila 1000 bodova, Kostjuk je kao pobjednica zaradila više od milijun eura (1.007.165). Andrejeva je ulaskom u finale postala bogatija za 535.585 eura i 650 bodova.