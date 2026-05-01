Najveći japanski tenisač u povijesti završava bogatu karijeru

Nishikori, sada 36-godišnjak, bio je prvi japanski igrač koji je stigao do finala Grand Slam turnira, na US Openu 2014. godine, gdje je izgubio od Marina Čilića.

Također je prvi japanski igrač koji je ušao među 10 najboljih na svijetu, popevši se na 4. mjesto ATP ljestvice u ožujku 2015. Njegov impresivni rekord uključuje 12 naslova na glavnoj profesionalnoj ljestvici i olimpijsku brončanu medalju osvojenu u Riju 2016. godine. Četiri puta je igrao na ATP završnom turniru na kraju godine (2014., 2015., 2016. i 2018.), a dva puta je stigao do polufinala.

Međutim, ozljede su godinama ometale njegov kontinuirani uspjeh na najvišoj razini. Dva puta je operirao desni lakat (2009. i 2019.) i jednom kuk (2022.). Ovaj tjedan je 464. na svijetu i igra na challengerima.

Rođen u Japanu 29. prosinca 1989., Nishikori se pridružio IMG akademiji (prije Bollettieri akademija) na Floridi u dobi od 14 godina.Profesionalnu karijeru započeo je 2007. godine, a svoj prvi ATP naslov osvojio je 2008. u Delray Beachu. Posljednji naslov osvojio je u Brisbaneu 2019. godine.Njegova najbolja sezona ostaje 2014. kada je osvojio četiri naslova i stigao do finala u Flushing Meadowsu nakon što je u polufinalu pobijedio tadašnjeg svjetskog broja 1 Novaka Đokovića.

"Iznimno sam ponosan što sam igrao na ATP touru, što sam dosegao najvišu razinu na svijetu i što sam ostao među 10 najboljih", naveo je u svojoj poruci. "Pobijedio ili izgubio, atmosfera koju sam doživio na prepunim terenima je nezamjenjiva".