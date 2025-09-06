Alcaraz o mudrom savjetu koji mu je dao Federer: On je najbolja osoba koja mi je to mogla reći

Carlos Alcaraz izborio je svoje prvo Grand Slam finale bez izgubljenog seta. U polufinalu US Opena pobijedio je Novaka Đokovića sa 6:4, 7:6 (4), 6:2 čime je ostvario svoju prvu pobjedu protiv Đokovića na tvrdoj podlozi. Alcaraz je svojim izjavama nakon meča odao poštovanje prema svom protivniku, koji je i dalje u vrhu tenisa u svojoj 39. godini. "Impresivno je što je postigao ove godine," rekao je Alcaraz o Đokoviću. "Ući u polufinale na sva četiri Grand Slama i izazivati nas mlađe... To je stvarno nevjerojatno. Uvijek mu kažem da izgleda kao 25-godišnjak fizički. Održavati tu razinu s 38 godina, to je zaista impresivno. Stvarno cijenim što radi i što je postigao u svojoj karijeri."

Alcaraz je priznao da susret s Đokovićem nije bio lagan za njega, a iako je bio svjestan veličine uspjeha koji je ostvario, istaknuo je da je pobjeda protiv Novaka za njega veliki korak naprijed. "Igrati protiv legende, protiv nekoga tko je postigao toliko toga... teško je ne razmišljati o tome," rekao je Španjolac. "Ali, stvarno sam sretan što sam ostvario svoju prvu pobjedu protiv njega na tvrdoj podlozi i što idem u još jedno finale. To mi puno znači."

Na pitanje je li bio nervozan zbog prošlih mečeva protiv Novaka, Alcaraz je odgovorio: "Vjerojatno, ali ne zbog prethodnih mečeva protiv njega. Bilo je više zbog toga što igram polufinale. Igram protiv Novaka. Nije lako igrati protiv njega, da budem iskren."

Alcaraz se također osvrnuo na savjet koji mu je dao Roger Federer, kojeg smatra velikim uzorom. "Roger mi je rekao da ne razmišljam o tome hoću li još igrati s 35 ili 38 godini, nego da se fokusiram samo na sljedećih pet godina, dakle sada do kad budem imao 27," priznao je Alcaraz. "To mi je najbolji savjet koji sam dobio. Fokusirati se na sljedećih nekoliko godina, a ne brinuti o tome što će biti 15 ili 20 godina od sada. To mi je pomoglo da imam jasniji pogled na svoju budućnost. A Roger je definitivno najbolja osoba koja mi može dati takav savjet."

Alcaraz je potom govorio i o svom velikom rivalu Janniku Sinneru, s kojim će se susresti u finalu. "Naravno da ću analizirati naša zadnje mečeve. Gledat ću što sam radio dobro, a što loše, kako bih se bolje pripremio za finale," rekao je Alcaraz. "On je fizički jako napredovao u posljednje dvije godine i igrati protiv njega je stvarno fizički zahtjevno. Mislim da je to njegov najveći napredak."