Tražit ću Bojnu Čavoglave usred Saudijske Arabije ako mi opet ne puste ulaznu pjesmu

Nakon što je lako preskočio i devetu profesionalnu prepreku, u desetom meču Filip Hrgović trebao bi boksati u Saudijskoj Arabiji, na priredbi vrijednoj 100 milijuna USD.

Tog 7. prosinca trebao bi se održati uzvrat između senzacionalnog teškaškog prvaka svijeta Andyja Ruiza i detroniziranog Anthonyja Joshue, a naš boksač trebao bi sudjelovati u jednoj od glavnih predborbi.

– Već u ringu u Meksiku Joshuin promotor Eddie Hearn kazao mi je da je to njegov plan. Imponira mi jer će to biti jedna od najvećih priredbi u ne znam koliko godina. To što me stavlja ispred toliko imena pa i nekih drugih olimpijskih medaljaša znači da jako vjeruje u moje potencijale i da želi od mene napraviti zvijezdu – ističe Filip i dodaje da u toj borbi ne bi volio biti favorit.

– Najviše volim ulogu lovca. Najbolji sam kada imam tremu, kada se borim s ubojicom koji mi može skinuti glavu.

Što se to događa s “Genima kamenima”?

No, što se događa s njegovom ulaznom pjesmom Geni kameni. U Washingtonu mu tu Thompsonovu pjesmu čovjek s razglasa nije ni pustio, nego neku sasvim drugu pjesmu, a u Hermosillu je puštena, ali se tako loše čula pa kao da i nije.

Je li sve to bio splet (ne)spretnih okolnosti ili Hrga sumnja u sabotažu onih kojima taj izvođač i ta pjesma smetaju?

– Mislim da tu nitko ne sabotira, već da je to doista splet okolnosti. U onoj meksičkoj džungli od organizacije gotovo ništa od protokola nije funkcioniralo pa tako ni razglas, a i sve je to nekako izgledalo siromašno.

Poznavajući potencijal sljedeće priredbe na kojoj bi trebao nastupiti, u Saudijskoj Arabiji, tamo problema s razglasom i novcem ne bi smjelo biti.

- Ako se tamo ne budu čuli Geni kameni, onda možemo početi pričati o sabotaži. Ako mi sabotiraju Gene kamene, a onda ću morati izabrati Čavoglave. Ha-ha-ha – našalio se Hrgović.