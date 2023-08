AEK poslao priopćenje uoči utakmice s Dinamom: 'Ovo je vrlo specifično'

BIJELA SVLAČIONICA

Hajdukovci nakon ispadanja: Nogomet nije uvijek fer, znamo da smo mogli proći

PAOK je odlična momčad, imaju kvalitetne individualce, ali pokazali smo da se možemo nositi s njima. Pogotovo smo u to pokazali u prvom poluvremenu. Nitko ne bi bio iznenađen da je prvo poluvrijeme završilo 3:0 ili 4:0 za nas. No, to sada nije važno – kazao je Sigur.