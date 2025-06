Aco otkrio što je našao u Draženovu novčaniku nakon tragedije, jedno će zauvijek ostati tajna

Legendarni i nezaboravni košarkaški genij Dražen Petrović zauvijek će ostati u sjećanju svih ljubitelja 'loptanja pod obručima', a njegov brat Aco jednom prilikom rekao je za Večernji list kako je trebala izgledati njegova budućnost prije kobne prometne nesreće u Denkendorfu.

– Dražen je za tri godine u Realu trebao dobiti milijun dolara, a na kraju je bio samo jednu sezonu otišavši u NBA ligu. Nažalost, on nije bio takve sreće kao Divac da završi u Lakersima ili pak Kukoč kojeg su draftirali Bullsi. Dražen je draftiran od Portlanda koji je tada u Drexleru i Porteru imao najbolji bekovski par u ligi – podsjeća Aco. Sve to ponukalo je Dražena da zatraži “trade”.

– Ti američki treneri u to vrijeme naprosto nisu vjerovali nikome tko ne dolazi iz Amerike. Kada je voda prelila čašu, preko svog agenta zatražio je razmjenu u Netse. E tu je pak imao sreće jer su ga htjeli i glavni menadžer Willis Reed i trener Bill Fitch. A prije toga mu nije bilo lako, pogotovo kada su mu operirana leđa pa sam i ja tada bio kod njega.

– S onim kako je igrao u Netsima, Dražen je učinio iznimnu uslugu svima onim internacionalcima koji će u NBA ligu doći poslije njega. A on je morao rušiti barijere. Prije toga, gdje god bi došao, on je bio prvi igrač, odmah bi osvajao trofeje, a sada je prvi put udario u zid i nije mogao shvatiti što se događa.

– Osim toga, on tada nije imao spoznaje o prehrani, a ni nekoga tko bi o tome vodio računa, baš kao ni kondicijskog trenera. Tako je za prvu godinu sam sebi odredio da mora dobiti 5-6 kilograma, no s time je izgubio brzinu izlaska iz bloka i šuta, pa je nakon toga u Šibeniku, na trim-stazi u Jadriji, preko ljeta tu kilažu skidao. Danas kada neki hrvatski NBA igrač kaže da preko ljeta ide u Hrvatsku, za njim dođu i kondicijski trener i drugi pomoćnik i prate njegov rad – kaže Petrović.

Kako je stariji brat gledao na NBA muke mlađeg brata?

– Mama i prijatelj mu Stojko Vranković bili su mu “rame za plakanje”, a ja sam mu govorio da ne može sve odmah i da će doći bolja vremena, a ako treba neka se vrati i u Europu – prisjeća se Aco.

Je li se doista htio vratiti na Stari kontinent i igrati za Panathinaikos?

– Kad je o tome riječ, kod njega su postojale faze. Strašno je bio razočaran te sezone jer je imao brojke za All-Star igrača, a i najbolji postotak za tricu, a nisu ga zvali pa mu je izvjesnu zadovoljštinu predstavljalo to što je izabran u treću petorku sezone, jednim od 15 najboljih košarkaša svijeta. A to će reći da su samo Michael Jordan i Reggie Miller na njegovoj poziciji bili ispred njega.

Postojala je realna mogućnost da on doista ode u Panathinaikos, za koji je igrao Stojko i čiji trener je bio Pavličević. S obzirom na to da je do tada igrao za “sitniš”, pa je čak i u Realu imao samo 330 tisuća USD, dojma sam da je došlo do odabira da bi Dražen izabrao financijski najpovoljniju opciju. Jer, bio je u 29. godini i prvi put je bio na štihu za veliki ugovor – otkriva Aco.

– Dražen je u svojoj rekordnoj NBA utakmici Houstonu zabio 44 koša i Rudy je bio svjestan što mu Dražen može donijeti. Uostalom, nakon nesreće, ja sam u Draženovu novčaniku pronašao papirić na kojem su pisala imena četiriju klubova: Knicksi, Netsi, Rocketsi i Panathinaikos – kaže Petrović.

Nažalost, nikad nismo saznali što bi bio Draženov izbor jer, na njemačkoj cesti, 7. lipnja 1993., zbila se ta fatalna prometna nesreća.

– S obzirom na to kako je živio i da je iza njega bila najbolja sezona u karijeri, ja sam uvjeren da su pred njim bile njegove najbolje godine. Nažalost, nikad nismo saznali dokle bi ga to dovelo – kaže Aco.