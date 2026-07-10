Courtois zbog ozljede morao izaći iz igre: U suzama je s klupe pratio poraz Belgije

Španjolska je drugi polufinalist Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Furija je u četvrtfinalu pobijedila Belgiju s 2:1 golovima Fabiana Ruiza i Mikela Merina, dok je strijelac za Belgiju bio Charles De Ketelaere. Možda i presudni trenutak susreta dogodio se u 71. minuti kada je morao izaći Thibaut Courtois.

Vratar Belgije ozlijedio se nekoliko minuta ranije. Svim silama pokušavao je nastaviti utakmicu, ali bol je bila prejaka pa je morao izaći iz igre. Zamjenio ga je Senne Lammens, a upravo je on krivac za pogodak Merina u 88. minuti. Nije dobro reagirao na udarac Cubarsija iz daljine pa je Merino pospremio odbijanac.

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Nikome nakon utakmice nije bilo teže nego samom Courtoisu. Ponajbolji vratar svijeta s klupe je u suzama gledao kako mu reprezentacija ispada s prvenstva. Bila mu je možda to i posljednja utakmica na Svjetskim prvenstvima s obzirom da ima već 34 godine.