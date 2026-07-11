Kylian Mbappé vuče Francusku na Svjetskom prvenstvu i ruši rekorde

Ovo Svjetsko prvenstvo puno je kontroverzi, ali je i dovoljno sjajnih igrača zbog kojih ga se isplati gledati. Neizvjesna je borba za najboljeg strijelac prvenstva, prvi put u povijesti su čak tri igrača postigla sedam ili više pogodaka. Oni s više od sedam su Leo Messi, koji je osam puta bio strijelac na ovoj svjetskoj smotri, baš kao i Kylian Mbappé dok je Erling Haaland postigao sedam, blizu je i Harry Kane sa šest pogodaka. I svi su oni i dalje u igri, njihove su reprezentacije još "unutra".

Kylian Mbappé odigrao je utakmicu više, njegova Francuska već je u polufinalu, dok Norveška, Engleska i Argentina tek trebaju naći put do te faze natjecanja, s tim da će se Norveška ili Engleska oprostiti s obzirom na to da igraju međusobno u četvrtfinalu.

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Bljesak genijalnosti

Francuski je strijelac svoje obavio, on je u susretu s Marokom postigao taj novi pogodak. Tako je stigao do brojke od 20 golova na Svjetskim prvenstvima, čime je pretekao Miroslava Klosea i nalazi se na drugom mjestu svih vremena, odmah nakon Messija, koji zasad ima pogodak više. No, Mbappé je postao i najbolji strijelac Francuske u povijesti te reprezentacije, ovo mu je bio 64. pogodak za trikolore te je prestigao Oliviera Girouda.

Nadalje, apsolutno je najefikasniji igrač u nokaut fazi svjetskih prvenstava, s 12 pogodaka u eliminacijskim utakmicama na svjetskim smotrama.

No, u četvrtak navečer nije sve izgledalo bajno za Mbappéa. Zbog dvije je stvari ozbiljno zabrinuo francuske navijače. Prvo je u 28. minuti prvog poluvremena, nakon duge provjere VAR-a, dosuđen penal za Francusku. Loptu je uzeo Mbappé, no njegov udarac Bono je obranio, što je bio Mbappéov prvi promašeni jedanaesterac za reprezentaciju od Eura 2021. godine. Marokanski golman dugo je držao svoju momčad u igri obranivši i pokušaje Désiréa Douéa i Lucasa Dignea, koji je pogodio prečku. No, kako pišu Francuzi, nemoguće je držati Kyliana Mbappéa bez učinka. U 60. minuti, nakon što je primio loptu na rubu šesnaesterca, Mbappé je fantastičnim, preciznim udarcem pogodio suprotni kut za vodstvo Francuske. Nižu Francuzi hvalospjeve na njegov račun nazivajući taj potez bljeskom genijalnosti, a Mbappéa spasiteljem.

Samo šest minuta nakon Mbappéova gola, priču je zaključio Ousmane Dembélé. Nakon sjajnog prodora i dodavanja kapetana Mbappéa, Dembélé je postavio konačni rezultat i potvrdio prolazak Francuske u polufinale s 2:0 pobjedom uz vrlo sigurnu prezentaciju u kojoj su u cijelosti nadigrali Maroko. Francusku sad čeka polufinalni susret s pobjednikom sinoćnjeg susreta između Španjolske i Belgije.

No, tu nije kraj priči o Mbappéu. Spomenuli smo da je dvaput jako zabrinuo francuske navijače, prvi je taj traljavo izvedeni jedanaesterac koji mu je obranio vratar Maroka, no Francuzi svog kapetana opravdavaju činjenicom da je više od tri minute trajala VAR provjera i da ga je to možda izbacilo iz takta. Drugi je put navijače Francuske zabrinuo još više. Naime, u 77. minuti nakon jednog starta igrača Maroka Mbappé je s bolnom grimasom ostao ležati na travi. Odmah je zatražio zamjenu te je šepajući napustio teren.

Haaland je jedina prijetnja

Kamere su ga kasnije prikazale na klupi s ledom na desnom gležnju, što je izazvalo val zabrinutosti u Francuskoj. Njegova dostupnost za polufinale, koje se igra na dan pada Bastille 14. srpnja, postala je glavna nacionalna tema. Sam igrač pokušao je smiriti naciju i čini se da će s njim biti sve u redu.

– Dobro sam. Dobio sam udarac u gležanj. U tom trenutku Mateta je bio spremniji od mene odigrati zadnjih 15 minuta utakmice – rekao je Kylian Mbappé, koji će tako pokušati nastaviti rušenje raznih rekorda igrajući za reprezentaciju jer on ipak ima samo 27 godina, Messi ima 39, Kane 32, a jedino Haaland, nastavi li ovako kao dosad, sa svojih 25 može mu biti prijetnja.