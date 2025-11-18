700 natjecatelja isprobalo novu stazu u Dubrovniku

Na stadionu Lapad svečano je otvoreno 7. Međunarodno otvoreno prvenstvo Dubrovnika u atletici, koje se po prvi put održava na novoj atletskoj stazi izgrađenoj u sklopu obnove sportskog kompleksa.

Ovaj projekt predstavlja značajan iskorak za atletiku u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali i za hrvatsku atletiku u cjelini.

Ovom događaju prisustvovao je i predsjednik HAS-a, Ivan Veštić, koji je istaknuo kako nova staza konačno ispunjava uvjete Hrvatskog atletskog saveza za treninge i određena natjecanja, a posebno vrijedan doprinos predstavlja mogućnost održavanja natjecanja mlađih kategorija, čime se otvara prostor za još snažniji razvoj mladih atletičara na jugu Hrvatske.

U prigodnom obraćanju, gradonačelnik Grada Dubrovnika, Mato Franković, istaknuo je važnost sustavnog ulaganja u sportsku infrastrukturu te naglasio kako će nova staza omogućiti djeci i mladima bolje uvjete za bavljenje atletikom i priliku za postizanje rezultata na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ana Alamat, predsjednica Atletskog kluba Dubrovnik, naglasila je kako je realizacija ove staze dugo sanjani projekt lokalne atletske zajednice te izrazila veliku zahvalnost svima koji su doprinijeli njegovoj izgradnji. Upravo ona je jedna od najzaslužnijih za ostvarenje ovog projekta.

Ovogodišnje otvoreno prvenstvo Dubrovnka okupilo je oko 700 natjecatelja iz pet zemalja, koji će se predstaviti u 74 discipline, od najmlađih uzrasta do seniorskih kategorija.ž

U programu su sudjelovali i atletičari s teškoćama u razvoju, što manifestaciju čini inkluzivnom i usmjerenom prema svim sportašima.

Hrvatski atletski savez zahvaljuje Gradu Dubrovniku, Atletskom klubu Dubrovnik i svima uključenima na predanom radu koji je omogućio realizaciju ovog projekta. Nova atletska staza predstavlja snažan poticaj razvoju atletike te doprinosi unaprjeđenju sportske infrastrukture u Hrvatskoj.

