Zvijezda 'Prijatelja' šokirala fanove izgledom i ponašanjem u specijalu, a sada otkriva da je raskinuo zaruke nakon 7 mjeseci

Glumac Matthew Perry otkrio je da je prekinuo vezu sa 22 godine mlađom zaručnicom Molly Hurwitz.

- Ponekad stvari jednostavno ne uspiju i ovo je jedna od takvih - kazao je glumac i dodao: - Želim Molly sve najbolje. Više razloga za prekid nije htio odati, a obožavatelji showa iznenađeni su ovakvim raspletom jer se činilo da se glumac oporavlja zbog veze s literarnom agenticom

Perry je isto tako nedavno fanove izgledom u najavi za HBO Max specijal serije 'Prijatelji'. Nakon što je i službeni trailer za okupljanje objavljen, ipak su primijetili nešto što ih je zabrinulo. Naime, Perry je imao i novac i slavu. Bio je jedno od najpoznatijih lica malih ekrana, kućanice i tinejdžeri diljem svijeta su ga obožavali, a serija "Prijatelji" još ima mjesto u srcima mnogih koji su je gledali devedesetih.

No ovaj glumac im se u specijalu činio dosta čudan.

Nerazgovijetno je pričao te je često zurio u prazno. Mnogi su uvjereni da je to zbog dugogodišnje ovisnosti o alkoholu i drogama koja je na njemu ostavila posljedica. U jednoj najavi koju su objavili vidi se i kako Perry plače, a tješi ga kolegica Jennifer Aniston, sve to dok su se prisjećali snimanja serije. Nakon svega javio se i producent koji je kazao kako je razlog njegovog čudnog ponašanja to što je išao kod stomatologa nekoliko daan ranije i bio u teškim bolovima.

Ipak, on i zadnjih nekoliko godina iznenađuje pratitelje svojim izgledom, a mnogima nije jasno kako se uspio toliko promijeniti i zapustiti. Matthew danas više nije ni sjena onog sarkastičnog, simpatičnog dečka kojeg su svi obožavali u humorističnoj seriji koja ga je proslavila.

Po epizodi dobivao je i milijun dolara, a žene su mu se bacale u naručje kako bi gledale u njegove "tužne" plave oči. No u privatnom životu događala mu se prava drama, psihički se raspadao. Alkoholizam, ovisnost o tabletama protiv bolova i nekoliko posjeta klinikama za odvikavanje... Perryjev život nije bio nimalo glamurozan. Tome je kumovala nesreća koju je doživio 1997. dok je neoprezno vozio jet-ski. Nakon toga patio je od velikih bolova pa mu je liječnik prepisao Vicodin, lijek o kojem je postao ovisan. - Uzmite ovo, bit će vam lakše, rekao mi je liječnik - prisjetio se Perry te nastavio: - I jesam. Popio sam tabletu i shvatio da se nikad u životu nisam bolje osjećao. Imao sam velikih problema s drogom i alkoholom i nisam mogao prestati. U "Prijateljima" bio je od 24. do 34. godine.

S ostalom postavom te serije bio je na svim naslovnicama i stalno u fokusu javnosti. No u stvarnom životu osjećao se jako usamljeno i samo je pio. U jednom intervjuu šokirao je cijeli svijet kada je rekao da se ne sjeća tri godine koje je proveo na snimanju "Prijatelja". - U jednom trenu svoju ovisnost više nisam mogao skrivati. Nisam pio i drogirao se na setu, ali sam bio uvijek mamuran - kazao je Matthew. Shvatio je da mora nešto učiniti pa je na 28 dana otišao u centar za odvikavanje. Rekao je da mu je to bilo jedno od najstrašnijih iskustava u životu. Prestao je konzumirati opijate, no nastavio je piti. Problemi sa zdravljem A onda je uslijedio novi šok - obolio je od akutnog pankreatitisa, bolesti od koje obolijevaju alkoholičari i narkomani. Tvrdio je da se radi o lošoj prehrani, no ipak je ponovno završio na rehabilitaciji. Čim je izišao, zabio se novim Porscheom u kuću. Rekao je da mu je to bio grozan dan i da je išao posjetiti oca kako bi se oraspoložio. A onda je 2011. i treći put otišao u centar za odvikavanje, no taj put samo preventivno.

- Planiram mjesec dana provesti u ustanovi zbog svoga psihičkog zdravlja. Slobodno mi se rugajte na internetu - rekao je glumac prije no što se povukao iz javnosti. Perry se nikada nije prestao baviti glumom, od malih nogu to mu je, uz tenis, bila najveća ljubav. No nije postigao veći uspjeh. Većinom televizijske uloge, dok je jedini uspješan film u kojem je glumio bila komedija "Ubojica mekog srca" iz 2000. Glumio je neuspješnog stomatologa čiji je susjed plaćeni ubojica kojeg je utjelovio Bruce Willis. Nitko nije mislio da nema potencijala, no nikako nije mogao pobjeći od Chandlera iz "Prijatelja", ali ni od svojih privatnih demona.

Preselio se, a svoj stari dom pretvorio je u rehabilitacijski centar za muškarce ovisnike. Zbog toga ga je nagradio i bivši američki predsjednik Obama. Ideja ipak nije zaživjela jer je već 2015. morao prodati kuću koju je bilo skupo održavati jer nije više zarađivao kao prije. Želi pomoći drugima, no sudeći po objavama na Twitteru, još se bori sam sa sobom. Tako je prije nekoliko mjeseci napisao da ga je psihijatar izbacio iz ordinacije. U skandalu se našao i prije nekoliko tjedana kada ga je korisnica TIkTok prozvala jer joj se javio na dating stranici. Perry(51) i Tik Tokerica(19) su pričali, a ona je snimala cijeli razgovor. Pitao ju je doista invazivna i jeziva pitanja, a mnogima nije dobro sjelo kada ju je tražio da mu potvrdi da je stariji od njezinog oca.

